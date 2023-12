Grande Fratello, Greta bacia Vittorio, il video sospetto. Altro che triangolo tra Mirko, Perla e Greta, nella Casa è cambiato tutto. Oltre all’uscita, a sorpresa, del 26enne, Greta sembra essere molto sollevata e per nulla dispiaciuta. All’inizio forse c’è stato stupore nelle due ex fidanzate, ma poi sono state altre le emozioni a prevalere.

Negli ultimi giorni Greta e Perla si sono confrontate sulle loro esperienze con Mirko. In particolare Greta ha spiegato che il suo ex compagno l’ha sorpresa promettendole cose ‘pesanti’ e del tutto premature in un rapporto alle prime battute. Mirko le avrebbe confidato anche di volere un figlio da lei. Proprio Mirko è stato avvistato dopo l’uscita dalla Casa e si dice che sia molto triste, ma che abbia anche deciso cosa fare con Greta e Perla. Avrebbe scelto la prima, ma lei, a quanto pare, pensa a tutt’altro…

Leggi anche: “Perla e Greta parlano”. Grande Fratello, scoperte dopo l’uscita di Mirko: “Davvero tutto questo?”





Greta e Vittorio, cosa sta succedendo?

Inizialmente Mirko sembrava poter tornare con Perla. Poi, però, l’ingresso di Greta Rossetti ha cambiato lo scenario. In più di un’occasione Greta e Mirko hanno parlato e sembrava che tra i due potesse esserci il fatidico ritorno di fiamma. Tuttavia l’uscita dalla Casa del giovane ha di nuovo cambiato le carte in tavola. Greta sembra essersi avvicinata molto a Vittorio Menozzi. Ma cosa sta succedendo tra i due? Si tratta solo di un’amicizia o c’è qualcosa di più?

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere un video in cui si vedono Greta e Vittorio molto vicini. I due si trovano in cucina, c’è anche Grecia Colmenares, ma loro sembrano non farci caso. Ad un certo punto Greta e Vittorio si avvicinano ancora di più e… cosa succede? Beh, secondo qualcuno sarebbe scattato un bacio tra i due. Non ci sono immagini chiare e il video è molto breve, ma il movimento delle teste sembra confermare la clamorosa ipotesi.

Non sappiamo se davvero Greta e Vittorio si sono baciati, ma di certo la giovane non sembra così affrante dall’uscita di Mirko. Anzi, parlando con gli altri inquilini della Casa Greta ha ammesso di sentirsi più leggera, come se si fosse liberata di un peso. Parole forti che seguono le rivelazioni a Perla sui comportamenti ‘pesanti’ dell’ex. Che sia proprio finita la storia tra i due? Di sicuro se Mirko vorrà riconquistarla dovrà faticare parecchio.

“È triste ma ha deciso”. Grande Fratello, Mirko dopo l’eliminazione: cosa farà con Greta e Perla