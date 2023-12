Grande Fratello, Mirko Brunetti avvistato subito dopo l’eliminazione. In queste ore fa ancora molto discutere l’usicta dalla Casa del giovane 26enne. Il famoso triangolo con Perla Vatiero, con cui era stato cinque anni, e Greta Rossetti, conosciuta a Temptaion Island, ha tenuto banco per settimane. L’entrata in gioco di Greta ha cambiato gli equilibri e il rapporto tra Mirko e Perla che sembrava sulla strada della riappacificazione.

Recentemente, però, l’opinione del pubblico nei confronti di Mirko è cambiata radicalmente. Se prima il suo atteggiamento incuriosiva, col passare dei giorni la sua incertezza, la mancanza di una scelta chiara tra Perla e Greta, ha finito per infastidire tanti spettatori. A farne le spese in particolare è stata Perla, apparsa in vera difficoltà negli ultimi giorni. Anche Greta, certo, non aveva uno stato d’animo positivo. Ora, comunque, una segnalazione rivela l’umore e le intenzioni del ragazzo conteso tra le due.

Leggi anche: “Mirko ha fatto cose pesanti”. Grande Fratello, la confessione choc di Greta a Perla: è successo dopo la diretta





Mirko Brunetti, come sta e la sua scelta tra Greta e Perla

Le ultime rivelazioni di Greta Rossetti a Perla Vatiero hanno gettato una nuova luce su Mirko Brunetti. Greta ha spiegato che l’ex fidanzato le aveva fatto dichiarazioni davvero ‘pesanti’, inaspettate per una relazione alle prime battute: “Il tatuaggio dopo due settimane è nulla a confronto ad altre cose…” ha raccontato. Tra queste cose ci sarebbe stato anche un figlio che Mirko voleva da Greta. Tutto ciò conferma la voce secondo cui Mirko era davvero impazzito per Greta.

Dopo l’eliminazione Mirko è rimasto recluso in un hotel in attesa di tornare come ospite al Grande Fratello. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione. Un testimone ha raccontato di aver visto Mirko e adesso rivela sia il suo stato d’animo sia quale sarebbe l’intenzione del giovane nei confronti di Perla e Greta.

“Ciao Amedeo – le parole riportate da Venza – stamattina ho incontrato Mirko Brunetti e la sua mamma in hotel ed era molto triste lui. Per quanto riguarda le ragazze ha detto che ha bisogno del tempo per pensare. Però in cuor suo sa di chi ha bisogno e sa qual è il Mirko che gli piace di più. Poi è risalito in camera. Rimane fino a martedì mattina”. Secondo molti la scelta finale di Mirko sarebbe proprio Greta, un sentimento che in più di un’occasione il ragazzo ha ribadito anche durante la sua permanenza nella Casa.

“Un figlio da me…”. Al Grande Fratello lei lo ha detto ora che Mirko è fuori. La confessione gela