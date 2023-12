L’uscita di Mirko Brunetti dal Grande Fratello ha messo fine al triangolo con Perla e Greta, le sue due ex fidanzate entrate in casa per cercare di sollevare gli ascolti e creare nuove dinamiche per il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il pubblico si è infatti interessato alla storia dei tre concorrenti, conosciuti grazie all’ultima edizione di Temptation Island.

Sabato Mirko Brunetti ha perso il televoto contro Anita e ha dovuto abbandonare la casa tra lo sconforto generale. La maggior parte degli inquilini, tra queste anche le ex Greta e Perla, erano certi che il pubblico mandasse a casa la Olivieri, anche sei sconvolta per il risultato del televoto. Nonostante l’addio, nella casa l’argomento Mirko fa sempre gola e in queste ore Greta si è lasciata andare a confessioni molto intime.

Grande Fratello, Greta parla di Mirko e di un figlio

Greta ha spiegato di aver svelato tutti i dettagli della sua relazione con Mirko Brunetti. “Mi diceva che voleva andare a convivere, che voleva un figlio con me, e ci ha provato. Sono cose importanti che se ci penso oggi penso “sei folle”, ha riflettuto la Rossetti mentre raccontava questi dettagli intimi a Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese, in evidente imbarazzo per le parole pronunciate dalla ragazza.

“In quel momento per me lui era tutto, sentivo di aver trovato la mia persona. Il mio cuore era libero, lui invece era uscito ad una relazione. Un conto è dire una cosa e un conto è provarci, non lo fai per un incidente, lo fai per scelta” ha detto ancora Greta. Poi si è confidata anche con Monia La Ferrera e Vittorio Menozzi.

mirko dopo un mese voleva andare a convivere e avere un figlio con greta, poi è entrato al gf e si è riavvicinato a perla, e gli insulti se li prende greta??? connettete le sinapsi #grandefratello pic.twitter.com/zsK01PvQ3H — dile (@dilelannister) December 10, 2023

“Ho raccontato una cosa importante che potrebbe fare male a Perla Vatiero. Non so se dirglielo prima o aspettare che lo veda in video. La scorsa estate io volevo lasciare Mirko, ogni volta che vedevamo la puntata di Temptation Island litigavamo. Una sera gli dissi basta, lui mi diceva che io ero la donna della sua vita, che voleva un figlio da me. Così l’ha fatto senza preoccuparsi delle conseguenze”, ha detto Greta facendo capire si due di aver rischiato di restare incinta.