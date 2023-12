Mirko Brunetti è uscito dal Grande Fratello. A sorpresa, Anita ha vinto al televoto contro l’ex volto di Temptation Island e il concorrente ha dovuto abbandonare il gioco per volere del pubblico, forse stanco del triangolo creato con le ex fidanzate Perla e Greta. Dopo un riavvicinamento con Perla, tra loro i rapporti si sono raffreddati a causa dell’ingresso di Greta, la fidanzata conosciuta a Temptation Island, concludendosi il tutto con un nulla di fatto.

Il risultato è che il pubblico si è evidentemente stancato della situazione e ha colto l’occasione per rispedire Mirko Brunetti a casa. “Significa che il pubblico non aveva più piacere che stessi qui dentro, forse si erano stufati della dinamica con Perla e Greta“, ha commentato subito dopo il verdetto, per poi raggiungere Alfonso Signorini in studio.

Grande Fratello, Perla: “So perché Mirko è uscito”

Incredula la casa, soprattutto Perla, che fino a ieri credeva che in realtà Mirko non fosse stato eliminato e si trovasse in tugurio. In serata, resasi conto che il suo ex è stato davvero eliminato, si è confidata con Monia. “Non ha senso quello che è successo e ancora non realizzo. Poi ho anche il rimpianto. Io l’ho salutato così tanto per, perché ero sicura di rivederlo dopo e invece non è successo. Mi dispiace di questo perché altrimenti non l’avrei salutato in quella maniera”.

Perla si è chiesa anche cosa sarebbe successo se Mirko fosse rimasto in casa: “Che sarebbe successo se fosse rimasto? Non credo avremmo litigato, qui non ci siamo mai dati addosso. Certamente avrei capito di più, anche per questo speravo restasse”. E ancora la sua teoria sul motivo dell’uscita che l’ha lasciata di stucco: “Poi forse capisco anche perché è uscito”, ha riflettuto Perla spiegando a Monia il suo pensiero, che tra l’altro è anche quello della maggior parte dei telespettatori del Grande Fratello.

“Ripeteva ‘questa è la mia strada, faccio il mio percorso, qui dentro non prenderò mai una decisione’. Monia, non dici queste cose, piuttosto sii chiaro e dimmi ‘Perla, le cose stanno così e la situazione è questa’. o se hai rispetto… qui siamo ripresi sempre. Ma secondo te, se tu vai a dare i baci della buona notte e fai determinati gesti non si viene a sapere?! Fuori poi vedono. Comunque tutto gira intorno al fatto che lui non ha preso una decisione”, ha concluso Perla.