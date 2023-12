Al Grande Fratello nuova confessione di Greta, che ha deciso di rompere nuovamente il silenzio su Mirko. La ragazza ha voluto confidarsi con Massimiliano Varrese e sono uscite fuori delle cose molto importanti sul rapporto tra i due ex fidanzati. Ormai lei avrebbe deciso di prendere una decisione fondamentale e ha anche spiegato le ragioni della stessa. Il pubblico ha ascoltato tutto con grande attenzione e ha preso atto della situazione.

A proposito della concorrente del Grande Fratello, Greta oltre a parlare di Mirko si è anche baciata con Federico. Appena il ragazzo ha finito di allenarsi ha commentato il suo allenamento e gli ha detto: “Tu sei davvero sensuale quando ti alleni“. Federico, visibilmente imbarazzato si è avvicinato a Greta e ha risposto con un bacio. La casa è rimasta molto stupita ma anche molto felice di questo bacio e sui social in tanti si sono scatenati puntando alla nuova ship.

Grande Fratello, Greta ha preso una decisione su Mirko

Dunque, nella casa del Grande Fratello Greta ha confermato quali sono le sue intenzioni con Mirko. Davanti a Varrese ha esclamato: “Sì, ci siamo chiariti, abbiamo voltato pagina. Troppe cose, troppe parole, troppi fatti, troppo tutto. Poi mi sarebbe rimasto quell’amaro di non essere riuscita anche con lui. Poi sono contenta che ci siamo chiariti, che non ho sensi di colpa. Avevo il senso di colpa che ci eravamo lasciati per causa mia”.

Infine, ha aggiunto sull’ex: “Entrando qua dentro i primi tre giorni in cui ci siamo riavvicinati, mi sentivo ancora in colpa, oggi ho capito che non sono io“. Quindi, è felice di aver avuto questo chiarimento con Mirko ma non ha alcuna volontà di ritornare insieme a lui. E Massimiliano ha commentato: “Lo so, è dura, ma io ci vedo comunque qualcosa di positivo in questa cosa qua, ti sta facendo bene stare qua e forse fa bene a tutti e tre ti dirò, perché quando affronti le cose di faccia”.

E Varrese ha anche apprezzato la scelta fatta da Greta: “Hai modo di sviscerare bene nel profondo, passare sopra alle incomprensioni. Io penso che quando accadono queste cose non bisogna mai cercare la colpa nell’altro o in se stessi, bisogna analizzare le cose e capire qual è la causa e prenderne consapevolezza”.