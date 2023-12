Grande Fratello 2023, ancora scossoni all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti è davvero successo di tutto, soprattutto in merito alle rivelazioni che Greta e Perla si sono reciprocament scambiate sull’ormai ex concorrente. “Significa che il pubblico non aveva più piacere che stessi qui dentro, forse si erano stufati della dinamica con Perla e Greta“, ha commentato Mirko Brunetti subito dopo il verdetto, per poi raggiungere Alfonso Signorini in studio.

Eliminazione di Mirko Brunetti dalla casa del Grande Fratello 2023, colpo di scena. Nessuno si sarebbe potuto aspettare che proprio Mirko fosse destinato ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. “Non ha senso quello che è successo e ancora non realizzo. Poi ho anche il rimpianto. Io l’ho salutato così tanto per, perché ero sicura di rivederlo dopo e invece non è successo. Mi dispiace di questo perché altrimenti non l’avrei salutato in quella maniera”, ha poi confidato Perla a Monia.

Eliminazione di Mirko Brunetti dalla casa del Grande Fratello 2023, colpo di scena di Greta Rossetti: “Un gesto folle…”

E dopo l’uscita di scena di Mirko, gli scossoni proseguono alla luce di nuove rivelazioni che mettono in chiaro cosa fosse successo davvero durante la sua permanenza in casa. Verità che escono allo scoperto solo oggi e che dimostrano un’altra faccia della medaglia: Greta Rossetti non si trattiene e decide di parlare. “Il tatuaggio dopo due settimane è nulla a confronto ad altre cose. Se te le dicessi adesso tu diresti ‘ma non è mica normale’. Poi ti dirò tutto, adesso bisogna tutelarlo un minimo. Cose sue nei miei confronti”, sottolinea Greta parlando con Perla.

E ancora: “Cose che io farei dopo almeno 10 anni di relazione. Quindi anche quando litigavamo dopo la visione delle puntate, lo vedevo, lui cambiava, parlavamo fino alle 5 del mattino. E io gli dicevo sempre ‘devi tornare con Perla, te lo dice con calma torna da lei’.”Poi ha aggiunto: “Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi.”

Ma le rivelazioni di Greta lasciano con il fiato sospeso e un punto interrogativo. La gieffina prosegue: “Ad oggi se ci penso mi dico che non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. Però in particolare c’è un gesto folle. Bello se vuoi creare qualcosa, ma molto folle. Per dimostrarmi che ero la donna della sua vita“. La concorrente menziona dunque un gesto folle, senza specificare quale. Il pubblico freme dalla curiosità di sapere.