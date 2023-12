Grande Fratello 2023, dopo l’eliminazione di Mirko Brunentti è successo di tutto. Colpi di scena in successione all’interno della casa più spiata d’Italia. La notizia dell’abbandono dell’ex Temptation Island ha sicuramente scosso gli equilibri in casa, anche alla luce delle rivelazioni di Greta Rossetti e Perla Vatiero successive all’uscita di scena di uno dei concorrenti più discussi dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Grande Fratello 2023, dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti, anche ‘lei’ fuori dalla casa di Alfonso Signorini. Salve dall’ultimo televoto, Perla che ha conquistato il 40% dei voti, seguita da Sara con il 21%, dunque Anita con il 20%. Dunque a essere stato eliminato dalla casa di Cinecittà è stato proprio Mirko Brunetti che ha raggiunto solo il 19% dei voti.

E dopo l’eliminazione di Mirko Brunetti, inevitabile per Perla e Greta non appartarsi per scambiare reciprocamente qualche rivelazione in più su di lui. “Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi. Ad oggi se ci penso mi dico che non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. Però in particolare c’è un gesto folle. Bello se vuoi creare qualcosa, ma molto folle. Per dimostrarmi che ero la donna della sua vita”, ha ammesso la concorrente.

“Significa che il pubblico non aveva più piacere che stessi qui dentro, forse si erano stufati della dinamica con Perla e Greta“, ha commentato subito dopo il verdetto, per poi raggiungere Alfonso Signorini in studio. “Non ha senso quello che è successo e ancora non realizzo. Poi ho anche il rimpianto. Io l’ho salutato così tanto per, perché ero sicura di rivederlo dopo e invece non è successo. Mi dispiace di questo perché altrimenti non l’avrei salutato in quella maniera”, ha poi confidato Perla a Monia. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Infatti, il televoto della settimana vede sfidarsi altri quattro concorrenti in gioco: Marco Maddaloni, Sara Ricci, Vittorio Menozzi e Perla Vatiero.

Chi uscirà dal reality? I sondaggi sembrano anche in questo caso parlare molto chiaramente. Ad avere la peggio sembra essere Sara Ricci che al momento ha ricevuto solo il 9% dei voti. Un verdetto che potrebbe rendere felice Beatrice Luzzi con cui la Ricci si trova spesso a vivere momenti di accesi confronti. Stando alle previsioni, dopo Sara si qualifica Marco Maddaloni con il 15 % dei voti, dunque Perla con il 28% e al primo posto Vittorio. Ma per scoprire il verdetto finale bisognerà attendere la prossima messa in onda del programma. E sempre a