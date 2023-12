Grande Fratello 2023, una puntata con il botto. Il pubblico di telespettatori italiani ha assistito a grandi colpi di scena fin dalle prime battute della puntata, cominciata con un annuncio del padrone di casa, Alfonso Signorini, che ha subito chiamato a rapporto Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese per proseguire in un confronto faccia a faccia tra i due davanti a tutti. Ma non solo. Com’è noto, i concorrenti della casa erano stati chiamati a nominare chi salvare o meno tra i quattro finiti al televoto. Stiamo parlando di Mirko, Perla, Sara e Anita.

Eliminazione choc al Grande Fratello 2023. Le regole del gioco sono ferree, soprattutto quelle che riguardano uno dei momenti più temuti, quello del televoto. Mirko, Perla, Sara e Anita: le percentuali di voto sono state molto chiare. Salve Perla che ha conquistato il 40% dei voti, seguita da Sara con il 21%, dunque Anita con il 20%.

Eliminazione choc al Grande Fratello 2023. Mirko Brunetti costretto ad abbandonare il gioco

Dunque a essere stato eliminato dalla casa di Cinecittà è stato proprio Mirko Brunetti che ha raggiunto solo il 19% dei voti. Ma per Mirko nel corso della puntata è anche arrivata una sorpresa: l’incontro con la madre che ha dunque potuto commentare davanti a tutti il triangolo amoroso che si è andato a creare nel reality con Greta e Perla.

“Di Perla come persona non posso dire nulla, è una brava ragazza. Non c’è stata empatia, si è ritrovata in mezzo a una situazione complicata. Fosse stata un’altra ragazza sarebbe stato lo stesso”, ha dunque spiegato la donna che alla domanda di Signorini su chi volesse salutare tra le due, oltre al figlio, ha risposto facendo il nome di entrambe. Perla e Greta, però, hanno preferito restare in ombra e permettere a Mirko di godere pienamente del momento dell’incontro.

Ma l’eliminazione di Mirko non è stato l’unico momento di stupore avvenuto in puntata. Dopo l’annuncio, ad attirare l’attenzione è stato anche il confronto tra Rosanna Fiorello e Beatrice Luzzi. Ma per i concorrenti il rischio eliminazione non è finito. Infatti saranno Sara Ricci, Marco Maddaloni e Perla Vatiero a contendersi nuovamente il posto in casa. Tensione alle stelle, dunque, nella casa del Grande Fratello 2023.