Nella serata di sabato 9 dicembre ci sarà una nuova puntata in diretta del Grande Fratello e Fiordaliso si emozionerà tantissimo. Infatti, è previsto un momento meraviglioso per la cantante, che resterà a bocca aperta quando Alfonso Signorini le parlerà e le annuncerà questa novità inaspettata. Siamo sicuri che in queste ore lei non ci abbia probabilmente nemmeno pensato, quindi la gioia sarà ancora più grande e spontanea.

Nella casa del Grande Fratello Fiordaliso è stata anche la testimone diretta di una confidenza di Greta su Mirko. La cantante ha detto: “Sei ancora innamorata di lui”. E la Rossetti ha risposto: “Provo un sentimento legato al pensiero che avevo di quella persona. Quando ti dico che non ci tornerei mai, sono seria“. L’artista non è sembrata proprio convinta, ma ha preferito non insistere su questo argomento, anche se si è compreso definitivamente il suo pensiero.

Leggi anche: “Squalifica”. Varrese choc al Grande Fratello: cose bruttissime contro Beatrice





Grande Fratello, per Fiordaliso un momento importante in arrivo

A rivelare tutto è stato lo stesso Grande Fratello nelle anticipazioni della puntata. Fiordaliso è stata nominata per qualcosa di molto bello che sta per avverarsi. Ma occhi puntati anche a ciò che succederà tra Beatrice e Varrese, infatti nonostante sembrava ci fossero speranze per un definitivo riavvicinamento, la situazione è precipitata nelle scorse ore e addirittura c’è chi invoca la squalifica dell’attore per brutte parole e brutti gesti nei confronti della coinquilina.

A rischio eliminazione abbiamo invece Anita, Mirko, Perla e Sara. Uno di loro saluterà per sempre il resto dei compagni e trascorrerà quindi il Natale nella propria casa. Tornando a Fiordaliso, è stato annunciato che lei riceverà una sorpresa straordinaria, infatti avrà una dolce visita dai suoi figli. Telespettatori pronti a commuoversi insieme a lei, che potrà rivederli e riabbracciarli dopo un periodo di tempo certamente non corto.

Fiordaliso ha avuto il primo figlio nel 1972, Sebastiano Bianchi, venuto alla luce quando la gieffina era appena 15enne. Il secondo figlio è arrivato nel 1989 e si chiama Paolino Tonoli. Il primogenito le ha permesso di diventare anche nonna nel 2016, con la nascita della nipote Rebecca.