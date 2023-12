Al Grande Fratello si potrebbe mettere malissimo per Varrese, dopo il suo comportamento choc tenuto nei confronti di Beatrice, infatti si parla già di squalifica. Tutti hanno visto le immagini e ascoltato le sue parole, quindi hanno deciso di attaccarlo duramente sui social. I suoi video stanno decisamente impazzando sul web, anche perché è stato sottolineato negativamente soprattutto un suo gesto, fatto mentre stava dialogando nelle scorse ore con Garibaldi.

E ora tutto potrebbe cambiare all’improvviso, infatti Varrese rischia seriamente la squalifica stando anche alle opinioni dei telespettatori che hanno preso le parti di Beatrice. Ci sono più episodi che hanno fatto saltare dalla sedia i fan dell’attrice, ma in generale coloro che sono ormai invisi al gieffino. Parole pesantissime, che potrebbero provocare la dura reazione anche da parte del conduttore Alfonso Signorini.

Grande Fratello, per Varrese scatta la squalifica? Cosa ha fatto a Beatrice

Entrando nei dettagli su quanto commesso al Grande Fratello da Varrese, con tanta gente che chiede a gran voce la sua squalifica, parlando di Beatrice con Garibaldi ha affermato: “Ma è sul groppone del maschio e gli vorrebbe mangiare la testa, però a volte questo non succede se trova il maschio sbagliato, tipo me. Il maschio si rigira e fa così“. E ha fatto l’imitazione di uno schiaffo, cosa che ha fatto imbestialire tantissimi utenti.

Ma non è tutto perché Massimiliano ha continuato, usando delle frasi molto aggressive nei riguardi di Beatrice: “Avrebbe bisogno di un esorcista, ha il male nel corpo. La sua tattica adesso è manipolare Monia per metterla contro di me, capisci? Mi conosce abbastanza, ma sono 14 anni che non la vedo. E io non voglio discutere con Monia per quella persona lì, con Monia non ho mai discusso in vita mia. Ci urino sopra“. Quindi, la reazione del pubblico è stata durissima.

Il guru, parlando di Bea (@bealuzzifanpage), dice che se una donna trova il maschio sbagliato, come è lui stesso, quello le tira uno schiaffo, e imita anche il gesto.#GrandeFratello #fuoriVarresepic.twitter.com/fbuyrQoJHs — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 9, 2023

@GrandeFratello fino a che punto dovrebbe arrivare questo essere, cos'altro deve fare per convincervi di prendere dei provvedimenti?

Urinare sopra, chiamare l'esorcista etc.

ALLORA!!!#GrandeFratellopic.twitter.com/xWP8F27VLX — Francesca_Lica (@Framas_LM) December 8, 2023

Gli utenti hanno scritto: “Squalifica immediata, Varrese è misogino. Lui è fuori contro le donne”, “Fuori, troppa violenza“, “E ma il filmato, sempre limpidissimo, si sfuoca proprio in quell’istante”. Vedremo cosa succederà durante la puntata.