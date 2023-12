Secondo appuntamento settimanale con la casa del Grande fratello 2023. Nuova diretta sabato 9 dicembre sempre su Canale 5 con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Erano diversi i concorrenti in nomination, lunedì 4 dicembre. Perla Vatiero, Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi. Grecia Colmenares, Paolo Masella e Rosy Chin. Il meno amato dal pubblico è risultato Alex Schwazer, ma non c’è bisogno di aspettare il risultato del televoto.

Alex Schwazer ha infatti deciso di abbandonare di sua spontanea volontà la Casa. Troppa la mancanza della moglie e delle figlie, incontrate poco prima fuori dalla casa del Grande Fratello. L’ex campione ha deciso di abbandonare la casa e di tornare a casa. In compenso, nella casa del Grande Fratello sono entrati due nuovi inquilini: Monia La Ferrara, ex di Massimiliano Varrese e il modello Federico Massaro. Nessuna eliminazione, lunedì scorso, quindi. Ma 4 concorrenti sono finiti in nomination: Mirko, Perla, Sara e Anita.

“So come uscire da qui…”. Grande Fratello, Garibaldi lo confessa in lacrime. Anche Monia cede





Grande Fratello. chi esce stasera sabato 9 dicembre

Tra votazioni palesi e segrete sono stati loro i più votati, destinati al Televoto. Anita ci è finita d’ufficio dopo aver violato il regolamento. La concorrente ha ricevuto dei medicinali dalla famiglia, all’interno di una scatola ha trovato un biglietto della madre e non lo ha detto alla produzione del Grande Fratello.

L’inquilina lo ha invece confessato a Letizia e da qui la punizione del GF, che l’ha messa subito in nomination. La puntata di stasera prevede un’eliminazione, ma chi sarà il concorrente costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia? Solo l’attesa potrà dircelo, ma nel frattempo scopriamo chi rischia di essere l’eliminato della puntata del 9 dicembre. Secondo il sondaggio di Novella 2000, il principale candidato all’eliminazione di stasera è proprio Anita Olivieri. La sfida è tra la giovane e Miko Brunetti, che negli ultimi giorni ha perso appeal tra il pubblico del Grande Fratello.

“Ad avere la meglio a questo televoto del Grande Fratello, ancora una volta, è Perla Vatiero. La concorrente ha totalizzato nel nostro sondaggio un bel 34% come la più votata. Alle sue spalle al 27% troviamo invece l’attrice Sara Ricci. Al terzo posto al 23% c’è Mirko Brunetti, mentre al 15% Anita Olivieri”, si legge su Novella 2000.