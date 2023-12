Momento complicato al Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi, che proprio non è stato in grado di non finire tra le lacrime. Non sta attraversando un bel periodo e quindi il pianto è stata una naturale conseguenza. Si trovava in giardino in compagnia della nuova arrivata Monia, quando ha ammesso di essere rimasto colpito da alcune dichiarazioni di un’altra gieffina. E questo lo ha fatto riflettere molto, provocandogli forti emozioni.

La giornata al Grande Fratello era appena iniziata per Giuseppe Garibaldi, ma improvvisamente le lacrime hanno preso il sopravvento. E lei subito ha provato a rincuorarlo affinché potesse riprendersi moralmente. Ha ascoltato delle parole molto significative e questo lo ha fatto piangere da un momento all’altro. Vediamo insieme cosa ha raccontato il bidello 30enne e per quale motivo soprattutto ha avuto questo stato d’animo.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi in lacrime: cosa gli è successo

Alla fine sono state le emozioni provate al Grande Fratello nelle ultime ore a far sciogliere Giuseppe Garibaldi. Le lacrime sono cadute copiose sul suo volto, quando rivolgendosi a Monia ha riportato ciò che è successo precedentemente con Sara Ricci. Quest’ultima infatti gli ha fatto i complimenti: “Mi ha detto: ‘Tieni duro perché sei la persona più vera qui dentro‘”. A quel punto l’altra coinquilina ha confermato questa teoria.

Monia ha detto a Garibaldi: “Ma è vero, altrimenti non avrei fatto amicizia con te“. Quindi, il gieffino si è commosso perché non si aspettava di sentirsi dire quelle bellissime parole. Infatti, ha poi aggiunto: “Ho lottato tanto qua dentro, qui bisogna affrontare le situazioni. Esco da qui con la consapevolezza di essere sempre stato me stesso“. E alla fine la donna, anche lei emozionata e con gli occhi lucidi, lo ha invitato a comportarsi in un modo preciso per essere sempre più credibile.

Monia ha continuato a complimentarsi con Giuseppe e a dargli le motivazioni giuste per farlo andare avanti. Secondo lei, non dovrebbe mai modificare il suo atteggiamento per proseguire questo percorso in maniera impeccabile.