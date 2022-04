“Sono bisessuale”. Coming out dell’attore, papà di due figli: l’annuncio davanti ai suoi fan

In un modo un po’ inaspettato il noto attore, volto di una delle serie più amate dal pubblico, ha deciso di fare ufficialmente coming out e di annunciare a tutti la sua bisessualità. Certo, in alcune interviste passate, come ha raccontato il sito ‘Biccy’, aveva sempre espresso massima vicinanza e massimo supporto alle iniziative di tutta la comunità LGBT, ma nessuno sapeva che anche lui ne facesse parte. E durante un incontro si è lasciato andare a dichiarazioni molto importanti e significative.

Mentre l’attore stava prendendo parte ad una convention, dedicata proprio alla serie televisiva che gli ha garantito un enorme successo e popolarità assoluta, l’uomo ha esclamato parlando con il pubblico che era lì ad ascoltarlo: “Quanti di voi si considerano introversi? E quanti di voi si considerano estroversi? Quanti invece bisessuali? Io sono tutte e tre le cose”. E quindi ha approfittato di questo evento per comunicare a tutti i suoi ammiratori di avere un interesse sia per le donne che per gli uomini.





Mish Collins, l’attore di Supernatural è bisessuale

E ‘Biccy’ ha anche voluto riportare alcune dichiarazioni dell’attore di 47 anni, inerenti proprio il suo personaggio della serie ‘Supernatural’, che era omosessuale: “Castiel dice a Dean che lo ama e fondamentalmente rende il Destiel (unione dei nomi Dean e Castiel) qualcosa di assolutamente canonico. Quindi Castiel fa questa dichiarazione d’amore omosessuale, ed è fantastico che accada, e poi muore subito dopo, che rientra nel cliché hollywoodiano di uccidere le persone gay. Diamo qualcosa e poi lo togliamo subito. Sono davvero curioso nello scoprire come reagirà il pubblico”.

Dunque, è Mish Collins ad aver comunicato a tutti di essere bisessuale durante la convention di ‘Supernatural’. Classe 1974, Misha Collins è conosciuto praticamente da tutti per essere stato appunto l’angelo Castiel in ‘Supernatural’. L’attore 47enne ha origini russe, ucraine e polacche e, dopo aver frequentato l’università di Chicago, ha lavorato anche come carpentiere, ma anche alla Casa Bianca come stagista durante la presidenza Bill Clinton. Ha anche interpretato come attore la figura di un amico delle sorelle Halliwell di ‘Streghe’.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Misha Collins si è unito in matrimonio nel 2001 con la sua fidanzata dai tempi del liceo, la scrittrice Victoria Vantoch. Ha due figli: il primo è nato nel 2010 e si chiama West Anaximander Collins e la secondogenita è venuta alla luce nel 2012 e il suo nome è Maison Marie Collins. Nel novembre del 2021 Misha e Victoria hanno divorziato.

