Mai in passato una edizione del telegiornale di La7 è stata attesa come quella che andrà in onda questa sera. Ma non c’entrano fatti di cronaca eclatante accaduti in Italia e nel mondo o qualche scoop particolare messo a segno dalla tesata, quanto semmai la curiosità dei spettatori per capire se lo strappo che si è consumato tra Enrico Mentana e la televisione di Umberto Cairo dopo le dichiarazioni di Lilli Gruber contro il collega è stato ricucito oppure no. In queste ore sta circolando infatti una notizia che ha del clamoroso.

Ma prima ricapitoliamo brevemente: il caso è scoppiato dopo che la conduttrice di Otto e Mezzo ha dato dell’incontinente in diretta al direttore del Tg la7, colpevole di aver sforato di quasi 15 minuti con il suo telegiornale, danneggiando la trasmissione che segue condotta dalla giornalista ex Rai. Accusa a cui il giorno dopo Mentana ha replicato molto duramente, definendo quelle di Gruber parole offensive e invocando una presa di posizione da parte dell’azienda.

Stasera gli occhi di tutti puntati sul Tg La7: “Annuncio bomba”

Poco fa l’agenzia di stampa Adkronos ha lanciato sul caso una vera e propria bomba. “Ore di riflessione per Enrico Mentana, che, dopo il violento scontro con Lilli Gruber, potrebbe annunciare stasera la sua decisione”, si legge in un articolo appena pubblicato.

Adnkronos ricorda la risposta da parte dell’azienda arrivata stamattina: “La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti”.

Ma secondo l’agenzia queste parole potrebbero non bastare al direttore del telegiornale.

“Mentana ha risposto alle parole dell’editore con un laconico ‘sottoscrivo’ ma fonti vicine al giornalista suggeriscono che la riflessione è aperta e potrebbe portare a un nuovo annuncio nel tg delle 20. Quanto alla Gruber, ha rivendicato: ‘Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda’”.

Intanto la polemica pare sta portando bene in termini di ascolti alla trasmissione di Lilli Gruber: mentre il tg di Mentana si mantiene costante con l’8,3% di share e 1.612.000 spettatori, l’ultima puntata di Otto e Mezzo ha registrato oltre 2 milioni di spettatori con un 9,2% di share, un incremento rispetto agli 1.781.000 spettatori e l’8.4% di share della puntata precedente”.