“Buonasera e benvenuti alle 20.46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo… Ma insomma, l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”. Così Lilli Gruber durante la puntata del 6 maggio di Otto e mezzo, il talk show pre-serale di La7. La giornalista ha aperto la sua trasmissione visibilmente contrariata prima di presentare i suoi ospiti, in particolare Corrado Augias, visibilmente colpito dalle parole della conduttrice.

Il riferimento è stato fin da subito chiarissimo. Le parole della conduttrice erano per Enrico Mentana, direttore e conduttore del Tg di La7, che va in onda proprio prima dell’appuntamento con la trasmissione Otto e mezzo.

Polemica Lilli Gruber La 7, Enrico Mentana risponde

Secondo quanto riporta il sito davidemaggio.it, lunedì scorso l’orario di inizio della era stato quello delle 20.48: dopo sette giorni e un nuovo ritardo, Lilli Gruber non si è trattenuta e ha aperto la puntata di Otto e mezzo contestando il ritardo e lanciando una frecciatina al collega. Enrico Mentana è stato in silenzio fino a questa mattina e sui social ha risposto pubblicando il grafico degli ascolti del telegiornale e una risposta alla polemica della collega.

“Dall’uno al nove per cento in mezz’ora. Questa è la curva degli ascolti – del tutto simile a quelle dei giorni precedenti – del tgla7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente”, ha scritto il conduttore del telegiornale.

“Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi”, ha concluso Enrico Mentana. Come riporta Leggo, ”una frattura che potrebbe rivelarsi più pesante del previsto considerati i rumors di questi giorni che vorrebbero Mentana verso altri ‘lidi’”.