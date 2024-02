Colpo di scena possibile su Enrico Mentana. Dopo 14 anni potrebbe infatti lasciare La7, una decisione che in pochi immaginavano. L’indiscrezione sul suo futuro è arrivata nella giornata del 16 febbraio ed è opera del sito TvBlog, molto sicuro di ciò che ha proposto ai suoi lettori. Il conduttore avrebbe già preso dei contatti con altri e potrebbe quindi approdare in un’altra azienda.

Enrico Mentana potrebbe quindi lasciare La7, dove conduce il telegiornale sin dal 2010. Ora starebbe ricevendo una proposta decisamente allettante da un’altra piattaforma, che potrebbe svoltargli la sua vita professionale. Possiamo anche dirvi subito che c’è stato un intervento ufficiale dello stesso presentatore, che ha voluto dare la sua versione dei fatti.

Enrico Mentana potrebbe lasciare La7 dopo 14 anni: “Dove va”

Le voci sul conto di Enrico Mentana si sono fatte molto insistenti, stando dunque a TvBlog potrebbe lasciare molto presto La7 per traslocare in un altro lido televisivo. Gli avrebbero proposto di mettere in piedi un telegiornale nuovo di zecca in questo canale tv. E questa possibilità lavorativa gli piacerebbe eccome, visto che sarebbe simile a quanto fatto in passato col TG5.

Mentana sarebbe stato contattato da Discovery, che gli avrebbe fatto un’offerta interessantissima per la fondazione di un telegiornale sul canale Nove. Andrebbe a lavorare praticamente nella stessa azienda di Fabio Fazio. Ma il presentatore ha deciso di inviare una comunicazione ufficiale a TvBlog, dove ha smentito categoricamente questo suo trasferimento.

Queste le dichiarazioni di Enrico Mentana, 69 anni: “Non ho mai avuto nessun contatto con dirigenti di Discovery, che peraltro non conosco, e non ho intenzione di lasciare La7, dove sono felicemente da 14 anni”. Ma TvBlog ha aggiunto nel suo articolo che conferma nuovamente le voci che lo danno in procinto di lavorare per Discovery.