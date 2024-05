Fiorello quasi ai saluti finali. Giovedì 9 maggio è andata in onda al a penultima puntata della stagione di Viva Rai2 e lo ha ricordato al pubblico con un po’ di tristezza in vista di venerdì. “Oggi sforiamo un po’, siamo qua dobbiamo dare l’appuntamento più brutto della stagione”, ha detto in chiusura. E ha proseguito: “Dobbiamo dire ci vediamo domani per l’ultima puntata, ma io non riesco a dirlo però”.

“Bisogna vedere se l’ad Roberto Sergio non ci punisce da qui a domani, chissà dove ci manda”, ha scherzato e poi anticipato che la festa per il pubblico presente fuori dal glass inizierà alle 6.30 e, in occasione dell’ultima puntata, ci saranno come ospiti Amadeus e Jovanotti. Ma questa è stata la fine della diretta, perché poco prima “è successo di tutto” per citare Arisa.

Arisa a Viva Rai2, “è successo di tutto”

La cantante e coach di The Voice, il talent di Antonella Clerici, è stata infatti ospite di Fiorello e dopo essersi prestata alle gag del conduttore di Viva Rai2 ha chiuso la puntata presentando il suo nuovo singolo “Baciami stupido”, un brano pronto per diventare il tormentone dell’estate.

Ma non è filato tutto liscio, anzi. Proprio durante la performance Arisa è infatti inciampata finendo a terra, sul tappeto rosso, nonostante il sostegno di Tommaso Stanzani, il ballerino di Amici che è stato sempre accanto a lei. Un imprevisto che ha bloccato per qualche istante la cantante, che poi spronata da Fiorello ha ripreso a cantare.

Arisa che stramazza per terra per via dei tacchi altissimi portandosi dietro Tommaso che subito si preoccupa se si sia fatta male e lei continua a cantare come niente fosse io vi giuro non so se ridere o piangere #VivaRai2 #tommasostanzani#arisa pic.twitter.com/AwTCvE7LyJ — Greta-It'sMe (@GretaOhmg) May 9, 2024

Cosa non è successo durante l’esibizione di Arisa ma è il BELLISSIMO della diretta.♥️#VivaRai2 pic.twitter.com/et0ERRrBX0 — Since 1990🤍 (@Since1990_F) May 9, 2024

Si è rialzata, ha sistemato i capelli e il vestito e continuato a esibirsi dopo la caduta. “È successo di tutto – ha ammesso poi – Mi sono dimenticata anche le parole. Volevo dire che è la prima volta che canto questo pezzo, in anteprima, esce il 10 maggio, e naturalmente me lo sono dimenticato”. “Arisa tu sei autentica, sei vera, sei bella, sei stupenda e anche la caduta che hai fatto era spettacolare”, l’ha consolata Fiorello che ha poi scherzato

dicendo che lo scivolone era parte della coreografia di Luca Tommassini.