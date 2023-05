Non accennano a placarsi le polemiche tra i vari volti di Uomini e Donne. L’ultimo a parlare in ordine di tempo è stato Armando Incarnato, che si è rivolto direttamente ad Ida Platano in un suo post social. E in tanti sono convinti che abbia voluto provocare l’ex di lei, Riccardo Guarnieri, che a sua volta aveva precedentemente bacchettato seppur senza mai nominarli l’ex dama del programma e l’attuale fidanzato, ovvero Alessandro Vicinanza.

E ora c’è stato un nuovo capitolo di questa infinita telenovela, con Armando Incarnato che ha voluto prendere le difese della sua amica Ida Platano. Riccardo Guarnieri non è stato tirato in ballo in modo ufficiale, ma i follower non hanno alcun dubbio su chi sia il destinatario di quel messaggio Instagram. Nonostante il dating show sia in ferie, si continua a parlare sempre con più frequenza dei vari protagonisti.

Armando Incarnato scrive a Ida Platano: “Ce l’ha con Riccardo Guarnieri”

Tutto è partito quando nelle scorse ore Armando Incarnato e Ida Platano hanno sicuramente letto l’Instagram story di Riccardo Guarnieri. Il tarantino ha infatti pubblicato una foto di una rana e di un rospo e ha scritto una frase, che sembrava rivolta all’ex e a Vicinanza: “Le persone invidiose sono come i rospi. Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango”, ha concluso il cavaliere di UeD.

E ora è toccato ad Armando scrivere un post social: “Per la mia amata sorella: ciao Soreeeee’. Un saluto dal ……. Anche da qui vedo e leggo, quando ho linea, che a molti brucia ancora il …. Ma a quelli come noi, non ha mai fatto paura niente e nessuno. Ricorda che di mezzi uomini e donne di apparenza ne é pieno il mondo, é la nostra sostanza a fare la differenza. Ciao Vita”. E subito dopo è arrivata la pronta replica anche da parte della Platano.

Ida ha commentato così: “Ciao Fratè, grazie della dedica ❤️ Auguriamo a tutti una bella estate… tanto relax, soprattutto a chi ne ha più bisogno 😉 T.V.B”. Un modo ulteriore per dimostrare che tra i due ci sia una fortissima amicizia.