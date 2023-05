Uomini e Donne, Armando Incarnato fuori dal programma della prossima stagione: alla produzione è arrivata una doppia richiesta ufficiale. Richiesta che arriva da due personaggi molto ma molto importanti del programma: Riccardo Guarnieri e Aurora Tropea che, sulle pagine del magazine del dating, spiegano anche la ragione. Il messaggio è lungo e inizia con le parole di Riccardo: “Ad Armando, invece, regalerei un viaggio in Argentina, dove ci sono associazioni di volontariato che aiutano a riabilitare gli animali che vengono salvati dal commercio illegale, prima su tutti la scimmia urlatrice”.

>“Ma è davvero lei?”. 10 anni fa l’addio a UeD, poi la totale scomparsa dalla tv. Ecco la nuova Bubi Barbieri

Parole riprese da Aurora: “Così sentirebbe qualcuno che grida più di lui. Gli regalerei un viaggio in Argentina, dove ci sono associazioni di volontariato che aiutano a riabilitare le scimmie urlatrici salvate dal commercio illegale: cosi sentirebbe qualcuno che grida più di lui”. Quindi ancora Riccardo: “Se, per assurdo, dovessi regalare un viaggio a un collega di parterre che non mi sta particolarmente simpatico, sceglierei Armando”.





Uomini e Donne, chiesta l’esclusione di Armando Incarnato: “Prima di tornare deve calmarsi”

“A lui offrirei volentieri qualche giorno da trascorrere in un rifugio in montagna, di quelli dove bisogna gestirsi soli: tagliare la legna. cucinare, vivere nella natura. Credo che gli farebbe bene stare un po’ da solo ver riflettere e ver capire che, alla fine. stare in mezzo alla gente non e poi cosi male. Ad Armando offrirei volentieri una bella vacanza in una baita isolata”.

Insomma, sai Riccardo che Aurora sono convinti di una cosa: Armando dovrà tornare in studio soltanto dopo essersi schiarito le idee. E, aggiungiamo noi, liberato dalle scorie accumulate nelle ultime settimane tra le accuse di avere un manager e l’amore che, nonostante tutto, continua a mancare con le immancabili polemiche del pubblico. Le ultime puntate con Armando protagonista hanno visto, in effetti, un cavaliere in crisi e forse modello negativo per il programma.

Armando da parte sua pare pronto per la vacanza. Sogna un lungo viaggio nella parte meridionale del continente americano. “Ho un desiderio che spero si possa avverare e aspetterò fino all’ultimo che succeda. Non prenderò impegni ma se le cose dovessero andare come spero, acquisterò un biglietto per il Sudamerica, paese che da anni vorrei visitare. Sto vivendo il mio futuro come un punto interrogativo; vivo senza progetti, mi sveglio la mattina e deciso solo all’ultimo cosa fare..spero passerà”