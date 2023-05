Armando Incarnato è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione di UeD. Il cavaliere non si è smentito: anche in questi ultimi mesi ha scatenato discussioni accese e fatto nascere polemiche su polemiche nello studio di Maria De Filippi. Per la gioia dei suoi fan, a settembre dovrebbe riprendere il suo posto nel parterre maschile. Nessuna ufficialità, ma le indiscrezioni parlano di un ritorno sicuro. Proprio come quelli di Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri, anche loro ormai volti storici del dating show di Canale 5.

Gran parte del pubblico però vorrebbe un cambiamento alla radice. Come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate proprio qua sotto, infatti, sotto gli ultimi post di UeD, ora in onda nella versione “story”, tanti si sarebbero stancati di questi personaggi. Soprattutto perché, ne sono convinti molti telespettatori, che non siano molto autentici, veri. Attori, insomma. Ma tornando a Armando Incarnato, si è creato un alone di mistero intorno a lui.

Armando Incarnato, la notizia dopo UeD

Si è molto discusso del suo privato nelle ultime puntate di UeD. Armando Incarnato si è ritrovato a dover fare i conti con i pesanti attacchi da parte di Aurora. Secondo la dama avrebbe un manager a gestire le sue attività fuori dallo studio di Maria De Filippi e quindi avrebbe preso e prenderebbe in giro tutti, redazione inclusa.

Poi la polemica sul suo lavoro, mai rivelato, e quella sui presunti provini al GF Vip. Tutti attacchi che il cavaliere ha però rispedito al mittente. Anche su Instagram. Ma finito UeD Armando Incarnato è praticamente sparito. Ha fatto perdere le sue tracce sui social, dove solitamente è sempre stato attivo.

L’ultimo post risale infatti allo scorso 5 maggio, data in cui è andata in onda la puntata conclusiva di UeD. “Il mio passato l’ho cancellato. Mi è rimasto un buon cuore, che è quello che serve per un grande amore”, ha scritto il cavaliere nella didascalia. Da quel giorno in poi più nulla, solo silenzio. E tutti ora a interrogarsi su cosa sia successo e chiedersi quando tornerà a farsi sentire.