UeD è finito e in questi giorni, in attesa che Maria De Filippi torni con una nuova edizione di Temptation Island, vanno in onda le repliche. O meglio, la versione “story” del programma tanto seguito in onda il primo pomeriggio su Canale 5. Da Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Isabella Ricci e Fabio Mantovani e tanti altri tra gli ultimi gli protagonisti. Ma ovviamente, anche se manca tutta l’estate, il pubblico più affezionato non vede l’ora che inizi la nuova stagione, quando donne e uomini del parterre ma anche nuovi tronisti torneranno in quello studio.

Le indiscrezioni già circolano ma chiaramente per sapere quanto c’è di vero bisognerà aspettare la messa in onda, che avverrà a metà settembre, o quantomeno l’inizio delle registrazioni, che di solito partono a fine agosto. Ma come detto, diverse voci sul ‘cast’ già circolano e no, non stanno piacendo proprio per niente ai fan della trasmissione di Maria De Filippi. Da qui l’appello alla conduttrice.

UeD, “fuori tutti”: la richiesta a Maria De Filippi

La messa in onda di UeD è confermata nella stagione televisiva 2023/2024 e Maria De Filippi tornerà a condurre la trasmissione più seguita del daytime pomeridiano italiano, con una media di spettatori che oscilla tra i 2.8 e i 3 milioni al giorno e punte del 32% di share ma gli spettatori vogliono ‘cambiamenti importanti’, come si legge sul sito Blasting News.

Di sicuro ci saranno anche volti nuovi, ma le prime indiscrezioni rivelano che ci sarà anche il ritorno di alcuni personaggi come Gemma Galgani, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Sarebbero tutti riconfermati. Ecco, a proposito di questi ritorni la maggior parte dei fan social del programma chiedono dei cambiamenti alla produzione.

“Non se ne può più delle stesse facce. Sempre i soliti inconcludenti che non mollano mai la poltrona per nessun motivo al mondo. È ora di cambiare”, ha scritto uno. E altri, sotto gli ultimi post di UeD: “Basta con i soliti attori che sono in trasmissione solo per visibilità. Cacciateli via tutti“, “Gemma e Armando ancora in trasmissione a settembre? Ma con quale coraggio? E la credibilità del programma dove va a finire?”. E c’è chi si rivolge direttamente alla conduttrice: “Maria non puoi deluderci, per la nuova stagione di UeD ci vuole un cambiamento importante e decisivo”. Saranno ascoltati?