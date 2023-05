Ma che fine ha fatto Isabella Ricci? I fan dell’ex dama di UeD non si danno pace e sono tornati ‘alla carica’ dopo averla vista di nuovo nel programma, che in questi giorni sta mandando in onda le vecchie puntate. A UeD Story, infatti, tra gli ultimi protagonisti anche lei e Fabio. Sono passati un po’ di mesi ormai da quando la coppia ha deciso di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi per viversi la loro storia d’amore fuori. Storia che è culminata anche con il matrimonio e successivamente un ritorno in pompa magna nello studio che li ha fatti incontrare e innamorare.

Usciti da UeD e poi sposati, Isabella Ricci e il suo Fabio hanno sempre aggiornato i follower con foto, video e Storie social della loro nuova vita insieme. Si sono anche trasferiti a Dubai e i primi tempi non si sono dimenticati di farsi vedere e sentire. Poi più nulla. Da febbraio scorso, con precisione, è calato il silenzio più assoluto da parte di entrambi e le voci di una crisi sono iniziate a circolare facendosi sempre più insistenti.

Leggi anche: “Tutt’altra vita, che lusso”. Isabella Ricci, dove vive e cosa fa dopo Uomini e Donne





Isabella Ricci sparita, “qui è successo qualcosa”

Voci che, è bene sottolinearlo, non sono mai state commentate dai diretti interessati. Sempre e solo bocche cucite da parte di Isabella Ricci e Fabio. Poi, come detto, proprio in questi giorni il pubblico di Maria De Filippi ha rivisto le tappe della loro relazione in tv, nella versione “story” del programma, ma ancora nessuno dei due ha proferito parola.

In generale ex dama ed ex cavaliere sono spariti dai social, facendo perdere misteriosamente le loro tracce. Da qui, a maggior ragione dopo averla rivista in tv, l’invasione sotto l’ultimo post di Isabella Ricci per chiedere informazioni. “Qui c’è davvero da preoccuparsi. Il silenzio di Isabella nasconde qualcosa”, ha scritto un utente allarmato.

E ancora: “Sarà successo sicuramente qualcosa, altrimenti non si spiega questo silenzio della coppia”, “Isabella non sarebbe sparita di punto in bianco senza dare alcun tipo di spiegazione ai fan. Sicuramente c’è qualcosa sotto. Sta nascondendo qualcosa. Speriamo nulla di grave”. Insomma, c’è preoccupazione per questo strano silenzio, ma non c’è che da aspettare perché da parte dell’ex dama ancora nulla.