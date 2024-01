Periodo difficile per “È sempre mezzogiorno“. Il programma di Antonella Clerici è stato recentemente coinvolto nel fatto di cronaca che ha riguardato la ristoratrice Giovanne Pedretti morta suicida. Tra coloro che si erano scagliati contro la donna, accusandola di aver mentito sulla recensione ricevuta, c’era stato anche Lorenzo Biagiarelli. In tanti hanno chiesto alla conduttrice di allontanare lo chef.

Qualcuno ha scritto: “Sapere che i miei soldi del canone vanno a foraggiare due personaggi come il cuoco e la giornalista mi sconforta troppo. Fate beneficenza coi soldi del canone, senza parole”. Effettivamente Lorenzo Biagiarelli è rimasto assente dal programma perché “non se l’è sentita di essere oggi con noi, tornerà nei prossimi giorni” ha fatto sapere Antonella Clerici. Ma non è l’unico guaio capitato recentemente.

Leggi anche: “Devo dirvi di Lorenzo Biagiarelli”. Antonella Clerici, l’annuncio a È sempre mezzogiorno





“È sempre mezzogiorno”, via due chef in poco tempo

A fine 2023 era avvenuto un altro ‘fattaccio’ con lo chef Sergio Barzetti. Quest’ultimo, proprio durante le festività natalizie, aveva fatto una pessima uscita sul vino: “Se ne usa mezzo bicchiere e l’altra metà lo beviamo e da lì, da cosa nasce cosa. E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda“. Subito Antonella Clerici aveva reagito: “Detto così non è carino”.

Il giorno dopo Antonella aveva iniziato la puntata stigmatizzando quella frase: “È stata una battuta molto infelice, mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social”. Lo stesso chef Sergio Barzetti si era pubblicamente scusato sui social, ma ormai il danno era fatto. E forse non è un caso se poi lo chef è letteralmente scomparso dal cooking show di Rai1.

Insomma, nel giro di pochi giorni Antonella Clerici ha visto due chef lasciare il suo programma. Forse Sergio Barzetti per sempre, ma Lorenzo Biagiarelli? Le due situazioni sono diverse, ma è un fatto che adesso sono in tanti a chiedere di non rivedere più a “È sempre mezzogiorno” il compagno di Selvaggia Lucarelli. Come andrà a finire?

“Contro Lorenzo Biagiarelli”. È sempre mezzogiorno, bufera dopo lo scandalo sulla recensione