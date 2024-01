Clamoroso quanto sta succedendo da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. Ormai non si fa altro che parlare di Lorenzo Biagiarelli, alla luce di quanto successo in questi giorni. Un vero e proprio terremoto ha travolto la conduttrice, costretta ad intervenire nella puntata del 15 gennaio per dare delle spiegazioni. Ma ora è stata invasa dai messaggi anche sul suo profilo Instagram.

Infatti, è bastato che Antonella Clerici parlasse di È sempre mezzogiorno sui social che il tema Lorenzo Biagiarelli è stato tirato nuovamente fuori. E ora ciò che stanno dicendo sullo chef e compagno di Selvaggia Lucarelli è davvero molto pesante. Quindi, c’è il serio rischio che la situazione possa degenerare, visto che i telespettatori sono più inviperiti che mai.

Antonella Clerici ed È sempre mezzogiorno, bufera per Lorenzo Biagiarelli

Ormai la richiesta ad Antonella Clerici per È sempre mezzogiorno è assillante, infatti moltissima gente non ha più voglia di rivedere lo chef Lorenzo Biagiarelli nello studio della trasmissione Rai, alla luce del brutto fatto di cronaca che lo ha in qualche modo coinvolto. C’è infatti chi ha commentato: “Sapere che i miei soldi del canone vanno a foraggiare due personaggi come il cuoco e la giornalista mi sconforta troppo. Fate beneficenza coi soldi del canone, senza parole”.

Biagiarelli è finito nel vortice delle polemiche per la storia relativa alla ristoratrice Giovanna Pedretti, trovata morta (si parla di possibile suicidio), dopo che era finita al centro dell’attenzione per una sua risposta ad una recensione omofoba e contro i disabili. Poi lo chef aveva sollevato i dubbi sulla veridicità del racconto della donna, così come Selvaggia Lucarelli, e molti utenti non lo hanno perdonato per questo presunto accanimento.

Altri utenti hanno scritto contro Biagiarelli: “Non ci far più rivedere Biagiarelli, dopo quello che ha fatto alla povera cuoca di Lodi”, “Non vorrei più vedere Biagiarelli nel programma”, “Biagiarelli è ancora lì, non lo buttate fuori e si permette ad una ristoratrice di telefonare. Non si è comportato bene”.