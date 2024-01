Puntata con risvolti inattesi quella di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, infatti un protagonista è stato assente nella giornata di lunedì 15 gennaio. La conduttrice ha rotto il silenzio sulla mancata presenza di questa persona, ovvero Lorenzo Biagiarelli, e ha subito fatto capire la motivazione. Sono purtroppo successe cose spiacevoli nelle scorse ore e quindi non c’erano le condizioni per lavorare serenamente.

Durante la presentazione degli ospiti di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si è fatta subito seria e ha spiegato perché questo protagonista del programma fosse assente. Lo sguardo della presentatrice Rai è sembrato essere molto triste, infatti anche lei inevitabilmente è stata colpita da una vicenda che ha fatto il giro dell’Italia in poche ore.

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e il protagonista assente: il motivo

Nel corso dell’appuntamento con È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha commentato l’episodio che ha coinvolto il protagonista della trasmissione, assente per fatti che non hanno a che fare con la Rai. Lei ha esclamato: “Sapete che è stato in qualche modo coinvolto in questo caso di cronaca e non se l’è sentita di essere oggi con noi, tornerà nei prossimi giorni”.

A non essersi presentato in studio è stato Lorenzo Biagiarelli, chef e partner di Selvaggia Lucarelli, a causa del coinvolgimento nella storia relativa ala ristoratrice Giovanna Pedretti, titolare di un’attività commerciale del lodigiano che si è suicidata. La donna era balzata agli onori della cronaca per la sua risposta ad una recensione di un cliente omofobo e che aveva criticato i disabili. Ma poi era emersa un’altra possibilità.

Biagiarelli aveva sottolineato il fatto che secondo lui quella risposta alla recensione non fosse vera e in tanti hanno attaccato sul web lui e Lucarelli dopo la morte della ristoratrice. Quindi, ha preferito assentarsi dalla Clerici.