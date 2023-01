Ormai non ci sono più dubbi su quanto successo ad Antonella Clerici e al suo programma È sempre mezzogiorno. Nei giorni scorsi il pubblico aveva appreso una novità clamorosa, che aveva lasciato tutti a bocca aperta data l’eccezionalità dell’evento. Ma a quanto pare ci sarebbe invece stato soltanto un incredibile errore da parte della Rai, che poi è tornata sui suoi passi deludendo comunque moltissimi telespettatori. Effettivamente la scelta che avrebbero fatto era apparsa insolita.

A distanza di due giorni dall’annuncio, i fan di Antonella Clerici e di È sempre mezzogiorno si sono già messi l’anima in pace. Non succederà qualcosa che sarebbe entrato certamente nella storia e che avrebbe tenuto incollati milioni di persone in un orario particolare. La televisione pubblica italiana, come sottolineato dal sito Ultimenotizieflash, sarebbe incorsa in una gaffe quasi senza precedenti. Non hanno diramato comunicati ufficiali sulla vicenda, ma alla fine tutti hanno compreso cosa sia realmente successo.

Antonella Clerici, la brutta notizia su È sempre mezzogiorno

Bisogna ammetterlo, i seguaci di Antonella Clerici e di È sempre mezzogiorno ci avevano creduto fortemente a questa novità improvvisa nel palinsesto di Rai1. Invece pare che da viale Mazzini abbiano commesso un errore, che non è stato perdonato da molti. Nella mattinata del 5 gennaio la puntata non è andata in onda per lasciare spazio ai funerali di Benedetto XVI, il Papa emerito morto a 95 anni il 31 dicembre scorso. Ma si era poi sparsa una voce che riguardava una puntata speciale in tarda serata.

Sembra, come riportato da Ultimenotizieflash, che la guida tv della Rai avesse annunciato la trasmissione di È sempre mezzogiorno alle ore 23.30 del 5 gennaio, vigilia dell’Epifana. Hanno tutti pensato ad un appuntamento speciale del programma, ma si è trattato invece di una semplice disattenzione. Antonella Clerici non terrà compagnia ai telespettatori, anche se ritornerà seppur in forma ridotta, nella giornata del 6 gennaio, quando la puntata prenderà il via verso le ore 12.20.

Antonella Clerici sarà anche protagonista nella serata del 6 gennaio con Amadeus a I soliti ignoti per la Lotteria Italia. Comunque anche la pagina Instagram ufficiale di È sempre mezzogiorno ha scritto: “Torniamo venerdì su Rai1”. Quindi, niente puntata di notte della trasmissione Rai.