Antonella Clerici bacchetta lo chef e gli dà del maschilista. Momento di imbarazzo durante la puntata di ieri, lunedì 2 gennaio, di “È sempre mezzogiorno”. Nel corso del programma grande importanza, oltre ai momenti di spensieratezza e ironia, rivestono le ricette di volta in volta preparate dagli chef. Solo che stavolta durante la preparazione di succulenti cannelloni gratinati ai carciofi è accaduto l’impensabile. Protagonista la conduttrice che è molto amata dal pubblico proprio per i suoi modi genuini ma talvolta imprevedibili.

Già qualche giorno fa, prima della pausa natalizia, Antonella Clerici era stata protagonista di un momento involontariamene esilarante. Ospite della trasmissione era l’attrice Chiara Francini che ha presentato il suo ultimo film “Una scomoda eredità” andato in onda su Rai1. Dopo aver fatto accomodare l’attrice la conduttrice le ha chiesto: “Ti piace il cotechino?”. A quel punto le due sono scoppiate a ridere con Antonella che ha ammesso: “La cucina è fatta di doppi sensi”.

Antonella Clerici bacchetta lo chef e in studio cala il gelo

Stavolta nello studio di “È sempre mezzogiorno” c’è stato un momento di grande imbarazzo. Tutti sanno che lo chef Ivano Ricchebono non permette a nessuno di entrare nella sua cucina. In realtà in questa occasione per fare i cannelloni gratinati ai carciofi il cuoco ha incaricato Alfio di preparare la besciamella, tenendo Antonella Clerici lontana dai fornelli. Ebbene Alfio ha commesso un errore e nella besciamella si sono formati dei grumi. È a quel punto che la conduttrice si è stizzita.

Ridendo e scherzando Antonella Clerici ha sbottato: “Vorrei far notare che Ivano è un po’ maschilista perché quando è il suo amico Alfio non gli dice niente, quando ci sono io mi rimprovera sempre”. Non è la prima volta che i due si punzecchiano. Ormai è noto che lo chef genovese tende a far stare lontana il più possibile la conduttrice dai fornelli.

L’unica cosa che lo chef consente ad Antonella Clerici è di usare il frullatore. Ma stavolta lo aveva già utilizzato prima della puntata. E la conduttrice ha notato: “Quindi ho frullato inutilmente”. La risposta di Ricchebono è stata lapidaria: “È da quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione che frulli inutilmente”. Evidentemente, dunque, Antonella Clerici aveva qualche conto in sospeso con lo chef e non vedeva l’ora di fargliela pagare…

