“L’ha detto davvero?”. Antonella Clerici, che figura: cala il gelo a È sempre mezzogiorno

È sempre mezzogiorno è tornato nella versione completa dopo che nella giornata di ieri – martedì 27 dicembre – è andato in onda in forma ridotta con ricette in replica per lasciare spazio alla diretta del TG1. Oggi – mercoledì 28 dicembre – Antonella Clerici ha tenuto compagnia regolarmente al suo affezionato pubblico con nuove ricette, riflessioni ed esilaranti gag con nuovi ospiti. Questa volta è arrivata in studio l’attrice Chiara Francini per presentare il nuovo film di Rai1 che andrà in onda domani sera, giovedì 29 dicembre.

Si tratta del film “Una scomoda eredità” che fa parte del ciclo “Purché finisca bene”: due amanti sessantenni sono sul punto di rivelare alle figlie la loro relazione, ma muoiono in un incidente. Le due donne sono costrette a conoscersi e a recarsi su un’isola per occuparsi della casa che i due genitori gli hanno lasciato in eredità.

Leggi anche: “Cosa ho combinato”. Antonella Clerici costretta a fermarsi in diretta: non doveva andare così





Antonella Clerici, imbarazzo in diretta con i doppi sensi

Tanti i momenti divertenti, quindi, durante la puntata di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici fa accomodare in studio l’attrice e dà il via alla ricetta della chef Frida, il cotechino vestito. E proprio rivolgendosi alla Francini la conduttrice ha chiesto: “Ti piace il cotechino?”. Il doppio senso è evidente e Antonella Clerici, ridendo con le lacrime, ha ammesso: “La cucina è fatta di doppi sensi”.

A questo punto, dopo il doppio senso della conduttrice di Rai1, anche Chiara Francini è stata al gioco e ha risposto a tono dicendo che il cotechino le garba, Quindi l’attrice è stata nuovamente presa di petto da una battuta della conduttrice che ha bacchettato gli autori dicendo che non si possono mettere insieme due ricette a base di patate e cotechino. Puntuale è arrivata la risposta della Francini che non si è lasciata scappare l’occasione e così, dopo aver detto che a loro piacciono sia patate che cotechini, ha aggiunto: “Noi siamo delle ragazze versatili”.

Come accade durante ogni puntata di È sempre mezzogiorno non è mancata la riflessioni iniziale di Antonella Clerici che è entrata in studio cantando la sigla del programma e ricordando che siamo quasi alla fine dell’anno e che mancano pochissimi giorni a Capodanno: “Dobbiamo chiudere in bellezza questo 2022”, ha detto entusiasta la conduttrice annunciando allegria, ottime ricette e sorrisi che ci saranno nel corso delle ultime puntate dell’anno. “Il sorriso è importantissimo” ha poi aggiunto la Clerici spiegando che se si finisce l’anno sorridendo si inizierà poi quello nuovo nella stessa maniera.