“Cosa ho combinato”. Antonella Clerici costretta a fermarsi in diretta: non doveva andare così

Momenti di estremo imbarazzo per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. Nel corso della puntata di giovedì 24 novembre, la conduttrice televisiva ha commesso un errore in diretta e ovviamente lei se n’è subito accorta. Ma il danno era ormai fatto e quindi non poteva fare altro se non sottolineare l’accaduto e fermarsi, prima che potessero accadere altri episodi simili e anche ulteriormente imbarazzanti. I telespettatori hanno assistito a quegli istanti con grande attenzione e altrettanta incredulità.

A proposito di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, nei giorni scorsi ha confessato di non essere in perfette condizioni di salute: “Volevamo mandare un abbraccio a Selvaggia Lucarelli, che ha perso la mamma e tra l’altro ho sentito e ho letto tante critiche assurde. Ma tante volte siamo andati in onda in situazioni veramente di tutti i tipi e di ogni genere. Io, perché racconto sempre i fatti miei, anche in questo periodo che non sto bene si va in onda ma avrei voluto ogni tanto restare a casa”.

Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno: imbarazzo per un errore

Come ha scritto il sito Lanostratv che ha analizzato l’appuntamento televisivo di Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno ha fatto capolino un attore molto conosciuto a livello internazionale, ovvero il volto della storica soap opera Beautiful, Daniel McVicar. La conduttrice ha voluto omaggiare il Giorno del Ringraziamento statunitense e ha scelto lui come ospite. Insieme a loro c’era anche il cuoco Daniele Persegani e mentre erano attivi in studio, lei l’ha combinata subito grossa.

Come spiegato da Lanostratv, all’improvviso Antonella Clerici ha cercato di aiutare l’ospite e lo chef ma ha fatto cadere uno dei piatti presenti all’interno del lavandino, generando un rumore decisamente forte che è stato ben udito da tantissimi telespettatori. E ha deciso di interrompere qualsiasi tipo di suo gesto personale per evitare altre problematiche: “Ho fatto un casino, basta, sto ferma”. E così è stato, infatti successivamente ha evitato di prendere altri piatti e la puntata è andata avanti regolarmente.

In generale il pubblico ha comunque apprezzato la puntata del 24 novembre, come scritto da alcuni follower del programma su Instagram: “Siete la trasmissione migliore che ci sia”, “Complimenti, bravissimi tutti”, “Bellissima puntata come sempre”, “Ricette facili, semplici. E puntata divertente”.