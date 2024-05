Ieri sera è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 23. I ragazzi del talent show di Maria De Filippi hanno regalato ai telespettatori un grande spettacolo. Ma anche gli insegnanti non sono stati da meno. Uno dei momenti più attesi della trasmissione è il guanto prof che vede sfidarsi i “Cuccalo”, i “Pettirossi” e gli “Zerbano”. E Anna Pettinelli in queste occasioni si scatena letteralmente. Ieri non è stata da meno, conquistando il voto della giuria cantando e ballando sule note di “Walking on sunshine“.

Una montagna russa di emozioni per Anna Pettinelli ieri sera. La speaker radiofonica ha perso un altro componente della sua squadra, la cantante Martina, eliminata al ballottaggio da Mida. Anna è scoppiata anche a piangere nel corso della puntata per l’allieva: “Piango perché a Martina non vengono riconosciute tutte le qualità che possiede, oltre ad avere una bellissima voce”.

Leggi anche: “È successo durante la notte”. Amici, Petit e Marisol beccati così





Amici 23, triste annuncio di Anna Pettinelli prima del Serale. Cosa è successo

Prima della puntata di Amici 23, Anna Pettinelli ieri ha dato anche un annuncio sulla sua vita privata: la fine della storia con il suo fidanzato Giuseppe. Ospite a Verissimo insieme a Raimondo Todaro ha risposto alle domanda di Silvia Toffanin. Giuseppe qualche mese fa le aveva fatto una sorpresa proprio a Verissimo con un videomessaggio nel giorno del compleanno.

“Ci siamo lasciati, sì. Arriva aprile maggio ed è così. La dichiarazione d’amore a Verissimo? Le persone non sono quello che sembrano, Silvia. Sono single nuovamente, quindi… No, non l’ho lasciato per il video messaggio a Verissimo, ma per altri motivi che non sto qui a spiegare. Va bene così”. La notizia ha lasciato incredula Silvia Toffanin, che ha proposto a Pettinelli ironicamente di candidarsi al trono di Uomini e donne. La speaker radiofonica ne ha approfittato per lanciare un appello a Mari De Filippi.

L’ex fidanzato di Anna Pettinelli non appartiene al mondo dello spettacolo. Di lui si sa che si chiama Giuseppe (“Beppe”), fa lo chef ed è siciliano di origine. “Con Anna – aveva raccontato – ci siamo conosciuti in un modo molto particolare, siamo andati a prendere un aperitivo insieme siamo rimasti un’ora circa a parlare siamo usciti e io le ho preso la mano e non ce la siamo più lasciati“.

Ancora le parole di Giuseppe: “Una cosa che ho detto subito ad Anna è stata questa, non mi interessa il tuo cognome, a me interessa solo la persona Anna. Anna è una persona molto solare, sono rimasto folgorato dal suo sorriso. Anna ha un sorriso ineguagliabile, mi frantuma letteralmente, è una donna risolta, molto matura, diversa da quella che molte persone immaginano. Quando qualcuno ha bisogno di le, lei c’è sempre”.