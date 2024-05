Amici 23, stasera in onda una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. I cantanti rimasti in gara sono Martina, Petit, Mida, Holden e Sarah. Nella categoria ballo invece la sfida riguarda Marisol e Dustin. Le giornate per loro sono molte intense tra casetta e scuola. Le emozioni che vivono fortissime, anche per i legami che sono nati in questi lunghi mesi d convivenza

Come ogni anno nella scuola di Amici sbocciano anche gli amori. Alcune di queste coppie non hanno poi retto a lungo nella vita reale. Ma sono state amatissime dal pubblico. Basti pensare alla relazione tra la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni, che ha fatto sognare i telespettatori. Anche in questa edizione abbiamo visto nascere alcune storie.

Il cantante Petit e la ballerina Marisol stati due dei protagonisti assoluti di questa ultima edizione del talent show di Canale 5. La loro amicizia nata tra i banchi della scuola di Maria De Filippi si è trasformata molto preso in un sentimento più forte. In questo senso sono la coppia storica di Amici 23. E quella che ha resistito finora a tutto. Un’altra coppia era quelle formata dal cantante Mida e la ballerina Gaia, ma per loro è finita malissimo.

Petit e Marisol invece hanno superato ogni prova. Tra i due abbiamo visto accendersi anche alcuni momenti di sana gelosia. Ma adesso sembrano arrivati a un bivio. Stanotte Petit e Marisol hanno avuto un lungo confronto. Come sarà la loro vita quando Amici 23 sarà finito? Petit in particolar modo è sembrato molto preoccupato vedendo che lei ultimamente è diventata un po’ più fredda. Il timore di Petiti è quello di perdere Marisol. Il cantante ha fatto poi una confessione.

“Io ho tanta paura che non riusciamo a viverci fuori. Abbiamo fatto tanto senza fare niente, non siamo andati al ristorante insieme, non abbiamo viaggiato, io vorrei fare questo. Ma tu, con tutti i miei difetti, vedo quanto ci tengo a te. Tu sei una che quando discutiamo, ci allontaniamo, te ne rimani per i ca*** tuoi. Io se ci allontaniamo vengo da te, per capire, per risolvere”.

Marisol ha risposto: “Non riesco a fingere o cercare di attenuare quello che provo“. Petit a questo punto si è sdraiato vicino a lei e ha aggiunto: “Io pure se sto inca*** con te, non ce la faccio. Però perché dobbiamo discutere? A cosa serve? Io ci sto malissimo. Ti amo Mari, tanto. Non voglio perderti”.