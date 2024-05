Amici 23, c’è una storia tra i due allievi? L’indiscrezione giunge proprio quando la gara entra nel vivo con sette concorrenti rimasti a contendersi la vittoria finale. Dustin, Holden, Petit e Marisol della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (i “ZerbiCele”), Mida e Sarah della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ( i “CuccaLo”) e Martina della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro (i “PettiMondo”).

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto che c’è del tenero tra Mida e Gaia, ma anche tra Petit e Marisol e poi tra Mew e Matthew. A quanto pare, poi, anche Lucia e Simone hanno avuto una storia, ma prima di entrare nel talent show. Ora si scopre che l’amicizia tra due altri allievi si è trasformata in qualcosa di diverso. Lui fa parte della squadra di Zerbi e Celentano, lei di quella Cuccarini-Lo.

Holden e Sarah hanno una storia d’amore? Gli indizi

Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell’intervista del papà di Sarah Toscano che ha rivelato di essere rimasto di sasso quando ha visto la figlia baciare Holy Francisco. Tra i due si è creato un bel rapporto all’interno del talent show. Ma non sarebbe questa la storia venuta a galla in queste ore. Secondo alcuni, infatti, Sarah avrebbe una relazione con Holden. Nei mesi scorsi il cantante aveva smentito tale ipotesi.

Ma ora spunta una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano: “Da amici in comune so per certo che tra Holden e Sarah c’è più di un’amicizia. Lui lo ha confidato ad una cara amica che è la cugina del mio fidanzato. E che si stanno conoscendo e lui è molto preso da lei per la personalità forte e allo stesso tempo la grande dolcezza”.

La rivelazione risalirebbe a prima del Serale perché al momento i ragazzi non hanno il telefono per comunicare all’esterno: “Però gli sguardi di intesa ci sono” è il commento di Amedeo Venza alla segnalazione. Insomma, che tra i banchi di Amici sia nata un’altra storia d’amore? D’altra parte dopo il bacio era stato lo stesso Francisco ad allontanarsi da Sarah che nel frattempo sembra avere un rapporto speciale con Holden. È vero amore?

