Sono giorni intensi per quanto riguarda Amici 23, che comincerà a partire dal prossimo settembre. Maria De Filippi sta lavorando su chi saranno i professori e ora si è scoperta la decisione presa su Alessandra Celentano. Infatti, vi abbiamo parlato anche in precedenti articoli dei dubbi relativi ad Arisa e Raimondo Todaro, che potrebbero essere ben presto sostituiti. Incertezza anche su Emanuel Lo, mentre sulla professoressa di ballo non erano ancora emersi rumor.

Ci ha pensato il sito Blastingnews a fare chiarezza su cosa accadrà ad Amici nella prossima edizione. Alessandra Celentano sarà sicuramente già stata contattata dalla stessa Maria o comunque dalla produzione del talent show per informarla della scelta fatta. Ed è anche venuto fuori quale sarà il futuro dell’insegnante di canto, Rudy Zerbi, altro nome su cui finora non c’erano state assolutamente indiscrezioni in merito.

Amici, deciso il futuro di Alessandra Celentano

Inoltre, un’altra notizia riguardante Amici e che non c’entra con Alessandra Celentano, è relativa al futuro di Lorella Cuccarini. In questo caso è stata lei stessa a confermare che rimarrà come prof, dopo aver rifiutato un’offerta lavorativa della Rai. In lizza per sostituire Arisa e Todaro ci sarebbero invece Emma Marrone, Elena D’Amario e Alessandra Amoroso, senza escludere un ritorno di Veronica Peparini, come annunciato dall’esperto di gossip Venza.

Blastingnews, in un video pubblicato sul suo sito realizzato da Susanna Buffa, ha rivelato che Rudy Zerbi è super confermato essendo ormai un veterano della trasmissione. Stessa decisione assunta per Alessandra Celentano, che quindi resterà saldamente al suo posto nella veste di insegnante di danza. Nonostante i suoi giudizi non sempre abbiano trovato il consenso anche della stessa Maria De Filippi, lei rappresenta un’autentica certezza di Amici e quindi la vedremo nuovamente a partire da settembre.

Alessandra Celentano è insegnante di Amici dal 2003, quindi ricopre questo ruolo da ben 20 anni. In tv ha anche avuto esperienze come concorrente di Let’s Dance e Pechino Express 3, nonché di mentore a Selfie – Le cose cambiano e giudice ospite di Drag Race Italia 2.