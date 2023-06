Ballerina e coreografa, è nata a Milano il 17 novembre del 1966, Alessandra Celentano è la nipote di Adriano Celentano, uno dei più celebri cantanti italiani e coach di ballo di Amici di Maria De Filippi. Proprio al talent ideato e condotto dalla conduttrice Mediaset, a cui partecipa dal 2002, deve la sua popolarità. Alessandra Celentano è nota per suo carattere forte e rigido ed è una delle insegnanti più temute del programma che va in onda sulle reti Mediaset.

Infatti sono molto famose le sue discussioni di Alessandra Celentano sia con gli allievi che con gli altri professori della scuola di Amici (quest’anno sono state celebri le liti con il collega Raimondo Todaro) dovute a visioni diverse della danza e del modo di approcciarsi ai ragazzi stessi. Probabilmente è proprio questo suo lato del carattere a farne un personaggio carismatico e dotato di una certa simpatia.

Alessandra Celentano in barca con un giovane ragazzo

In questi anni Alessandra Celentano non è mai apparsa in pubblico con un compagno. E, anzi, in una intervista rilasciata a Chi ha dichiarato di stare bene da sola: “In generale sono una persona che sta bene da sola, conosco tante donne che stanno con i mariti solo perché hanno paura di restare sole, ma io ‘jamais’. Sono sola da tanti anni, sì da quando mi sono separata, perché non mi accontento, anche da quel punto di vista o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, ma di certo io non mi accontento”.

In queste ore la professoressa di danza classica di Amici è stata beccata i compagnia di un giovane e bel ragazzo. Alessandra Celentano si trovava in barca insieme alla cugina Rosita, la figlia di Adriano Celentano a Claudia Mori, e il bel ragazzo. Ovviamente le foto pubblicate sui social hanno scatenato una pioggia di commenti e la curiosità dei suoi follower.

“La maestra ha un nuovo fidanzato?”, è la domanda che in tanti si sono fatti. “Lo so…so perfettamente cosa state pensando…e avete ragione”, ha scritto Rosita Celentano, 58 anni, mettendo tra gli hashtag #love. La stessa foto è stata pubblicata da Alessandra Celentano, 56 anni, scrivendo “C’è qualcosa all’orizzonte” con una emoji a forma di cuore. Tantissimi i commenti dei follower: “Ottima scelta maestra”, “Ma chi è sto bono Maestraaaaa”, “La maestra Cele ha buon gusto anche in fatto di manzi di prima scelta, non soltanto nella danza”, si legge.

A spiegare l’identità dell’uomo è stata Rosita Celentano. Il giovane in barca con loro è il suo vicino di casa: “Poi cambi casa e l’Universo ti mette a vivere vicino a un’anima speciale come Jose. Ieri sera il nostro splendido vicino di pianerottolo, ha preparato per me e la mia amica Paola una cena ‘romantica’ e deliziosa! È stata una serata perfetta! Cibo cucinato perfettamente, tavola imbandita con amore e sopratutto tante, tantissime risate. Jose mi devi insegnare lo spagnolo”.