Amici di Maria De Filippi, l’affondo contro Rudy Zerbi. Fuori i nomi durante lo sfogo dell’ex insegnante. Gli attuali professori della scuola più gettonata d’Italia continuano a ricevere attacchi e critiche fuori dal talent show di Queen Mary. E le critiche arrivano dopo ulterori dichiarazioni rilasciate dallo stesso solo alcune settimane fa.

Continua a tuonare contro i professori di Amici proprio l’ex insegnante Luca Jurman, oggi produttore discografico, cantante e arrangiatore, che decide di continuare l’affondo nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo Tv. Dito puntato contro tre insegnanti in particolare. Poi il racconto su Rudy Zerbi.





Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, sono loro le insegnanti finite nel mirino di Luca Jurman. Nello specifico, l’ex prof di Amici è partito da un ragionamento: “Siccome a giudicare e a valutare” i talenti “ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze”, sottolinea Jurman, questi talenti “non si presentano neanche ai casting e questo è un peccato”.

Ma lo sfogo di Luca Jurman si accentua quando l’ex insegnante propone un confronto tra Amici e ad esempio The Voice. Se in quest’ultimo esistono nomi come quelli di Tom Jones e Jennifer Hudson, “in Italia, ad Amici, ci sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini…”, afferma senza giri di parole l’ex insegnante.

Ma tra i nomi tirati in ballo da Luca Jurman sui prof di Amici, anche quello di Rudy Zerbi: “Rudy Zerbi lo conosco da 30 anni ma la nostra amicizia si è rovinata da quando è entrato a gamba tesa in tv. Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita”.

