Amici 23 senza pace, dopo il durissimo confronto davanti a Rudy Zerbi tra Holden e Mida (con l’insegnate che ha inviato i due, e non solo, a ragionare su quanto successo) in casetta gli animi si accendono. Il gruppo si è spaccato e una mega litigata con più allievi coinvolti è scoppiata. Ad accendere la miccia, prendendo le difese di Holden (accusato da Mida di tenere la casetta sporca, cosa da cui era nata la convocazione di Zerbi) è stato Nicholas: “Non è l’unico responsabile”, ha detto il ballerino arrabbiato.

>> “Fuori, tutti e due!”. Amici, Rudy Zerbi interviene appena in tempo: tra gli allievi top finisce in rissa

“Dov’eravate ieri sera? A pulire eravamo in quattro! La casa era una m** Dov’eravate? Sempre e solo Holden, non è giusto. Perché, è vero, Holden fa meno, però non è che altri sono da meno!”. Nicholas non si è fermato qui, si è rivolto a Lil Jolie dicendo: “Perché è la terza volta che Holden passa come una mda, quando c’è altra gente in casa che non fa un ca*o”.





Amici 23, lite in casetta tra gli allievi dopo il caso Holden

Poi è stata la volta di Simone: “Non è lui il problema, il problema siamo tutti”. E allora Lil Jolie gli ha chiesto perché avesse alzato la mano alla domanda di Rudy sul suo allievo. A quel punto il ballerino si è imbestialito: “Ma ce la fai a capire? Ti ho detto, Holden sì è tra quelli che pulisce meno ma il problema non è lui!”. Nella questione è entrato anche Ayle che non si è trovato d’accordo con Simone che ha sbottato: “Eccolo il paladino della giustizia”.

Tantissimi i commenti. “Però sé la casetta è in quello stato, non credo sia solo colpa di Holden! C’è chi pulisce e chi no; non è neanche giusto fare solo il nome di Holden!”, scrive un fan del programma. E ancora: “Ma che holden sia un privilegiato è palese chiaro e innegabile raga, solo lui puó dare certe risposte e lagnarsi senza che nessuno alzi un dito. Ha un trattamento diverso dagli altri, punto”.

“Comunque hanno palesemente spostato la discussione. Mida non ha detto che Holden è l’unico, semplicemente ha detto che Rudy non darebbe una punizione maggiore dell’ultima che ha già dato a Holden, altrimenti dovrebbe cacciarlo (per coerenza dopo avergli tolto la maglia).. e fondamentalmente Mida ha ragione”.