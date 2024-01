Il day time di oggi 23 gennaio di Amici 23 sarà ricordato per essere stata la puntata in cui la tensione tra gli allievi ha raggiunto uno dei livelli più alti. A scatenare il caos è stato involontariamente Rudy Zerbi. Dopo aver convocato gli allievi ha mostrato un video in cui si vede il cantante Mida parlare della sporcizia in casetta. Mida, nel dettaglio, lascia intendere che alcuni allievi non vengano mai ripresi perché considerati intoccabili. Uno di questi sarebbe Holden.

>> “La mia scelta sei tu”. Uomini e Donne, si chiude col botto il primo trono dell’anno: tutti in piedi per Cristian e la nuova fidanzata

“Non risuccede altrimenti deve fargli un c** così. Impossibile che non esca il suo nome”, attacca Mida. E ancora: “Il motivo, se devo essere onesto, è che Holden è forte. Ho pensato che se l’ultima volta gli ha ritirato la maglia per la stessa ragione, che poi si ripresenta, questa volta cosa fa?”. Alla reazione di Rudy è seguita quella di Holden.





Amici 23, durissimo scontro tra Mida e Holden: volano insulti

Che dice: “Potrebbe essere che ho pulito meno, ma sto lavorando tanto al mio terzo inedito. Per questo mangio e vado via. Credo di non essere una delle persone più pulite. Se io non ci fossi stato la cucina sarebbe stata più pulita? No, esatto. Sentirmi dire da Mida che io sono il prossimo nome… Lui li incita”. E ancora Mida: “Rispetto agli altri non fai un ca*o”.

A questo punto Holden ha avuto quasi un crollo: ha fatto fatica a trattenere le lacrime e ha chiesto a Rudy di uscire. Una volta fuori dallo studio ha iniziato a singhiozzare e Zerbi ha congedato gli altri. E, riferendosi in particolar modo a Mida e Holden dice: “Riflettete su ciò che avete detto, finitela di essere ipocriti. Parlate e siate sinceri”. Tantissimi i commenti arrivati. “Mida ha detto la verità, se fosse stato un altro Rudy l’avrebbe già sbattuto fuori”.

E ancora: “Ma ovviamente holden fa tanti ascolti e se la crede. Holden un arrogante che non si prende le responsabilità e non ammette gli errori, accusa solo gli altri e Rudy nonostante vede che è maleducato non riesce a mandarlo via perché sa che ci perderebbe”. “Ora volete mettere Holden contro mida così visto che sono i due piu forti uno dei due viene affossato/massacrato così il vostro protetto risale Ve la siete studiata bene mah sappiate che noi non siamo stupidi”.