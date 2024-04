Amici, Lucia eliminata: la scoperta choc fuori dallo studio. È Maria a comunicarglielo e a lasciare la ballerina senza fiato. Ma andiamo con ordine. La terza puntata del talent show, trasmessa il sabato 6 aprile 2024, ha visto la ballerina di Emanuel Lo, considerata una delle elementi più forti di questa edizione, lasciare definitivamente il programma. La ballerina non si è salvata contro Sofia, anch’essa allieva dello stesso docente e graziata dai tre giudici del Serale: Michele Bravi, Cristiano Magioglio e Giuseppe Giofrè.

>> “Non ce la faccio, scusate”. Amici, la concorrente costretta a fermarsi durante il serale: pubblico col cuore in gola

Che poi proprio con Malgiolgio, poco prima, è scoppiata quasi una rissa in studio. Protagoniste anche Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, ma questa è un’altra storia del quale abbiamo già parlato. Tornando a Lucia, la ragazza è stata eliminata durante la terza puntata del Serale di Amici. E la cosa è avvenuta di certo con qualche rimpianto. La giovane infatti pensa di non aver dato tutto quello che avrebbe potuto dare tranne che nell’ultima coreografia.





Amici, Lucia eliminata: la scoperta choc fuori dallo studio

Lucia ha detto poco dopo a Maria: “Mi dispiace perché non ho ballato come dovevo. Solo l’ultima l’ho ballata presente in tutto. Le altre mi sono infossata sui pensieri”. C’è da dire poi che il pubblico non ha proprio capito al 100% l’eliminazione della ballerina, da sempre considerata una delle migliori di quest’anno (se non la migliore in assoluto). E chiaramente sui social in tanti hanno mosso delle grosse polemiche nei confronti dei prof e dei giudici.

Gran parte del pubblico infatti, avrebbe voluto Lil Jolie fuori dalla scuola e non Lucia. Che poi Lucia e Sofia sono considerate, da sempre, le due delle ballerine più forti della scuola. È per questo che in questa edizione nessuno si sarebbe mai aspettato l’eliminazione di una delle due. Anche Lil Jolie è rimasta stupita quando i giudici l’hanno salvata: proprio la ragazza ha ammesso che non se l’aspettava.

Ma a parte tutto ciò, Lucia ha ricevuto anche una bellissima notizia da parte di Maria De Filippi. Dopo averle comunicato il verdetto infatti, Maria l’ha invitata a guardare la tv della casetta e proprio qui è stato annunciato un contratto di lavoro da parte di una compagnia di danza internazionale che ha sede in Canada. A Lucia infine è stata offerta anche la possibilità di studiare da loro in estate prima del contratto che parte a settembre. Che meraviglia!

Leggi anche: “Cosa è successo nella scuola”. Amici 23, Lucia è un fiume in piena dopo l’eliminazione: parla dei suoi ex compagni