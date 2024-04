Lucia Ferrari è l’eliminata dalla terza puntata del serale. La ballerina della squadra di Emanuel Lo ha lasciato definitivamente la scuola di Amici 23. Il suo addio è il quinto, in ordine di tempo, dopo Ayle, Kumo, Nicholas e Giovanni. Come sempre succede in queste occasioni, l’eliminazione di Lucia ha fatto saltare una parte del pubblico da casa sulla sedia. “Ma come si fa gli scarsi stonati dentro e chi sa ballare ha talento fuori… Mah…”, si legge sui social.

>>“Non ce la faccio, scusate”. Amici, la concorrente costretta a fermarsi durante il serale: pubblico col cuore in gola. E Maria interviene subito

Anche Maria De Filippi, al momento dell’annuncio, era sembrata rattristata. “Non è una tragedia, state tranquille. Avete visto che negli anni poi alcuni ballerini sono tornati qui nel corpo di ballo. Altri hanno fatto bellissime cose altrove. Questo è l’inizio. Lucia sei tu a dover andare”, aveva detto.





Amici 23, Lucia Ferrari ai compagni: “Mi mancherete tutti”.

Per Lucia, fuori al ballottaggio con Gaia, si aprono scenari interessanti: è stata scelta per una borsa di studio in Canada: “Studierai qui da noi in estate, così da prepararti a lavorare da settembre. Questa è una delle più prestigiose e blasonate compagnie di danza del Canada e la sede è a Toronto”. Poco dopo questa notizia sono arrivate le sue prime parole: nella scuola Lucia ha trovato degli Amici.

“Vi voglio un mondo di bene, mi mancherete tutti da morire adesso che uscirò. Però tanto è ok perché ci vediamo fuori. Spaccate tutto, a presto, vi voglio un mondo di bene. No problema raga”, ha detto ai suoi compagni di corso, ringraziando poi tutti. A Witty tv, poi, ha confessato chi è la sua candidata numero uno per la vittoria.

“Sofia è la mia preferita. Non potevo essere arrabbiata ad uscire contro di lei. Lei è bravissima e la stimo tanto. Sono triste però, certo, ma anche contenta di quello che ho imparato qui dentro. Questo percorso mi ha insegnato anche a conoscermi meglio. Qui ho fatto emergere la mia fragilità anche nelle esibizio.i La casetta mi ha insegnato a confrontarmi con gli altri. Mi mancherà tutto, tutti loro, questo è sicuro. Mi mancheranno le persone e anche i rapporti”.