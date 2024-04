Amici 23, allieva in grande difficoltà durante il guanto di sfida. Come molti sanno il talent show di Canale 5 è arrivato alla fase finale e ieri, sabato 6 aprile, è andata in onda la terza puntata del serale. Per la prima volta c’è stata una sola eliminazione e la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è l’unica rimasta a non aver perso nemmeno un allievo. A dover lasciare il programma è stata la ballerina Lucia.

Per lei, però, c’è stata subito una grande consolazione visto che ha ricevuto un contratto di lavoro dalla Pro Arte Danza. Naturalmente c’è stato spazio anche per le battute di Malgioglio che ad Anna Pettinelli ha detto: “Mi fai venire il sangue alla testa, ma quanti caffè hai bevuto?”. Uno dei momenti di maggiore tensione li ha vissuti Sarah che ha avuto problemi durante la sfida con Lil Jolie.

Tensione in studio e Sarah si interrompe durante il Guanto di sfida

Nervosismo e imprevisti durante la terza serata di Amici 23. Prima è avvenuto un pesante litigio tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli che ha visto coinvolto anche Cristiano Malgioglio. Ad un certo punto la prima si è rivolta così alla speaker radiofonica: “Pensavo avessi capito le motivazioni della giuria, ma tu non hai capito nulla. Adesso devi stare zitta un attimo”.

Proprio Anna Pettinelli ha chiesto il Guanto di sfida tra Lil Jolie e Sarah sulla canzone “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante. La prima a salire sul palco è stata Angela Ciancio che ha commosso il pubblico. Poi è toccato all’allieva di Lorella Cuccarini che, però, poco dopo l’inizio ha dovuto interrompersi per alcuni problemi audio. Sarah ha ripreso a cantare ma qualche istante dopo si è fermata nuovamente.

La cantante è riuscita comunque a superare il momento di imbarazzo e disagio scusandosi e riprendendo l’esibizione. Alla fine la sua performance è stata apprezzata da tutti segno che oltre al talento in questa fase dello show servono anche sangue freddo e capacità di gestione dello stress. Il Serale continua a regalare emozioni, chi vincerà alla fine?

