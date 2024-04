È andata in onda ieri sera l’attesissima quarta puntata del Serale di Amici23 su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Anche ieri la trasmissione dedicata ai giovani talenti del canto e della danza ha offerto un grande spettacolo al pubblico in studio e ai telespettatori a casa, sempre numerosissimi. Tutti incollati davanti alla Tv per ammirare le sfide tra i ragazzi in gara e fare il tifo per loro.

La gara come sempre regala anche dei confronti tra i professori delle diverse squadre. Già nelle precedenti puntate abbiamo visto spesso dei confronti, anche con toni molto accessi, tra i coach che sono, ricordiamo, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Rudi Zerbi e Alessandra Celentano. Ieri abbiamo avuto uno scontro molto acceso in particolare tra Celentano e Lo, docenti di danza, di due stili diversi. La lite ha scioccato lo studio, compresa Maria De Filippi, rimasta a bocca aperta.

Amici23, lite choc in studio tra i prof di danza. Le reazioni di Maria De Filippi e Lorella Cuccarini

Tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo ieri ad Amici è scoppiata una lite in studio. La scintilla che ha fatto esplodere tutto è stato il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo contro una delle allieve di Celentano, Marisol. Emanuel ha chiesto un confronto tra la pupilla di Celentano e una delle sue danzatrici migliori, Lucia, in una improvvisazione.

“Perché scegli l’improvvisazione? Forse perché è l’unico momento in cui hai una minima chance di vincere, non hai altre possibilità. Improvvisare non vuol dire essere un pessimo o un bravo ballerino”, ha attaccato subito Celentano. “Hai paura? Metti le mani avanti? – ha risposto Emanuel Lo dal canto suo -. Ci sono ballerini che vengono presi proprio perché sono bravi con l’improvvisazione! Sono cose ignoranti da dire da parte tua”.

Questa ultima considerazione ha mandato su tutte le furie Celentano: “Io non devo avere te che mi spieghi come si fa l’improvvisazione. Non ho bisogno della lezioncina del maestrino, non mi va. Ignorante sei tu”. “Per tua conoscenza, l’improvvisazione è fondamentale” sostiene Lo. E Celentano: “Per tua ‘conoscenza’ lo dici a tua sorella. Io di conoscenza ne ho. Come se io non conoscessi l’arte dell’improvvisazione”.

Beh la cele HA RAGIONE perché la carta dell’improvvisazione è l’unico jolly che si può giocare Emanuel contro Marisol, perché a livello di coreografie Marisol a Sofia la SURCLASSA TOTALMENTE. E PUNTO #amici23 pic.twitter.com/mtQrgZ9rmA — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) April 13, 2024

alessandra celentano x colpa tua lei non verrà mai ricordata tra i fuoriclasse di amici io sono la tua hater numero uno pic.twitter.com/IySPrtp7Te — sab (@l4pauradelbuio) April 13, 2024

Lo scontro tra i due prof ha accesso il dibattito sui social. Dove la maggioranza sembrano schierati Celentano: “Beh la Cele ha ragione perché la carta dell’improvvisazione è l’unico jolly che si può giocare Emanuel contro Marisol, perché a livello di coreografie Marisol a Sofia la surclassa totalmente, punto”, scrive uno. “Dai Emanuel ti ricordiamo che Marisol ha fatto l’improvvisazione più bella del pomeridiano”, afferma un altro. Altri invece si sono espressi a favore di Emanuel Lo e della sua allieva Lucia: “Alessandra Celentano x colpa tua lei non verrà mai ricordata tra i fuoriclasse di amici io sono la tua hater numero uno“.