Amici 23, spoiler clamoroso sul nome del vincitore. Alessandra Celentano se lo è lasciato sfuggire a tre settimane dalla fine del programma. Da qui al momento in cui verrà proclamato il nome del vincitore mancano ancora tre appuntamenti: Il prossimo è fissato per sabato 4 maggio mentre l’Eurovision stravolgerà il resto della programmazione. Maria De Filippi e Mediaset, di comune accordo, hanno deciso che la semifinale slitterà di un giorno, andrà in onda il 12 (domenica) piuttosto che sabato 11. La finale, invece, resta programmata per il 18.

>>“Mamma mia…”. Ida Platano non può dire altro dopo la scoperta su Mario: cala il gelo nello studio di Uomini e Donne

Finale che si preannuncia bollente con Alessandra Celentano che ha lanciato un inedito guanto di sfida, tra Dustin ed un cantante tra Mida e Sarah. Lo ha fatto attraverso una lettera: “Le vostre scelte non sono andate nella direzione dell’eccellenza e vi sono rimasti solo due cantanti”.





Amici 23, Dustin e Marisol tra i favoriti per la vittoria finale

“A uno di loro lancio questo guanto: esibirsi in una cover a loro scelta con la libertà di scriverci sopra e di riarrangiarla, modificarla a loro piacimento. So che tra loro non ci sono eccellenze. […] Mi rivolgo anche alla giuria, con tanta stima, che non avrà dubbi a giudicare la vera eccellenza”.

I messaggi non sono tardati: “Celentano ok la danza, ma sminuire Sarah e Mida quando di canto non capisce un emerito ca**o di nulla, lo vedo un po too much, veda di abbassare la cresta. Eccellenza del canto non la vedo nemmeno nella sua squadra che c’è Holden che è stonato come una campana e petit che da settembre canta sempre uguale in napoletano, quindi…”.

Alessandra Celentano, nell’incipit della sua lettera mandata in casetta, aveva fatto i nomi dei possibili vincitori del programma. “Tra i miei ballerini, Dustin e Marisol, c’è già il vincitore della categoria e forse del programma”. Parole che sono state interpretate dal pubblico come uno spoiler. “Grazie maestra Celentano per averci detto chi vincerà”. E ancora: “Dustin o Marisol? A me andrebbero bene entrambi: hanno talento da vendere e non sono raccomandati come Holden”.