Uomini e Donne, ancora una volta Mario Cusitore protagonista della puntata. Nell’appuntamento di oggi, lunedì 29 aprile, del popolare dating show di Canale 5 il corteggiatore di Ida Platano è finito sul banco degli imputati. Nei giorni scori ci sono state diverse segnalazioni sul suo conto. E anche in questa occasione Tina Cipollari ha continuato a parlare di un episodio in particolare.

Si parla dell’incontro del cavaliere con una donna, cosa che una signoara ha riferito all’opinionista di UeD. Non è tutto. Se Mario da un lato è stato messo alle strette, dall’altro Pierpaolo ha chiesto a Ida Platano di fare una scelta definitiva. D’altra parte questo triangolo si protrae da settimane e nonostante i colpi di scena, i quasi-addii e i ritorni ancora non si vede un epilogo.

Le accuse a Mario, la sua difesa e la reazione di Ida

Tina Cipollari è apparsa determinata a inchiodare Mario Cusitore: “Riguardo alla segnalazione ho parlato di nuovo con la signora, una persona perbene, ha chiamato perché ha delle certezze, ha ribadito quello che aveva detto a Ida. Ha pure fatto un giuramento, ha detto Tina l’ho visto lì che usciva a passo elevato e questa ragazza dietro, bellissima, con un tailleur nero, era spagnola perché ha detto qualche parola in spagnolo…”.

“Mi dispiace per Ida – le parole della testimone a Tina – che possa credere al suo amore, tutte queste tragedie che fa…”. Poi la richiesta dell’opinionista a Mario: “Vorrei chiamare la sua amica criminologa e chiederle se in quel tavolo di quella famosa sera c’era una ragazza spagnola”. Mario risponde: “Io la posso pure chiamare, ma facendo un lavoro particolare…”. Insomma il cavaliere sembra reticente.

Come se non bastasse Pierpaolo sembra sempre più spazientito e chiede provocatoriamente a Ida Platano di scegliere Mario visto che sembra interessata più a lui. Poi Mario e Pierpaolo iniziano a litigare e volano anche insulti tra i due tanto che deve intervenire Maria De Filippi. Successivamente si viene a scoprire che tra Mario e la donna della segnalazione ci sono state telefonate anche notturne. La donna parla in spagnolo, come riportato nella segnalazione, e inoltre non ha voluto rispondere al telefono insospettendo ancora di più tutti quanti.

