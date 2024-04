A Uomini e Donne Ida Platano sta vivendo un momento alquanto complicato e il timore è che possa succedere la cosa peggiore. E proprio la tronista ha voluto finalmente rompere il silenzio nella mattinata di lunedì 29 aprile con dichiarazioni molto importanti. Ma che stanno facendo preoccupare i suoi fan, che ora invocano con molta forza nuove delucidazioni.

Infatti, uno dei volti principali di Uomini e Donne è alle prese con decisioni complicate. Ida Platano ha deciso di scrivere un messaggio, rivolto non soltanto a se stessa, ma anche a tutto il pubblico che sta provando a comprendere cosa le succederà prossimamente. Andiamo a scoprire insieme quali sono le previsioni sul suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio: “Scusatemi”

Si era paventata la possibilità che a Uomini e Donne Ida Platano potesse avvicinarsi ancora al corteggiatore Mario, ma altre indiscrezioni non stanno dando invece molte speranze. E quest’ultimo messaggio dell’ex di Riccardo Guarnieri non fa dormite sonni tranquilli ai telespettatori. Infatti, la decisione più drastica potrebbe ormai essere imminente.

Queste le parole di Ida affidate ad un’Instagram story: “Chiedo un milione di volte scusa a me stessa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte“. Quindi, non dovrebbero più esserci possibilità che possa rimanere a Uomini e Donne, visto che gli ultimi rumor farebbero pensare ad un addio senza alcuna scelta. E resterebbe sempre single.

Non resta che attendere le prossime registrazioni di Uomini e Donne per conoscere il destino di Ida Platano, che sembrerebbe essere fortemente a rischio.