“Tutta Italia ha visto”. Amici, bufera dopo il day time: Holden finisce travolto

Amici 23, il provvedimento di oggi ha scatenato polemiche a non finire. Sui social, intanto, monta la fazione contro Holden. Per chi non lo sapesse Holden, vero nome Joseph Carta, è un cantautore, rapper e producer italiano classe 2000, quindi ha 23 anni, che ha cominciato il suo percorso musicale fin da giovanissimo, quando sviluppò una passione per il mondo Pop/EDM e suonando nelle discoteche romane. Holden, poi, è figlio d’arte: i suoi genitori sono Rebecca Galli e Paolo Carta, marito di Laura Pausini.

Un biglietto da visita pesante. E che proprio per questo sta attirando critiche a non finire. Sotto il video in cui viene annunciata la punizione per gli allievi (una settimana senza telefono), i commenti sono fioccati. Una parte del pubblico infatti è convinto che solo Holden sarebbe dovuto essere punito.





Amici 23, parte del pubblico contro Holden: “È protetto”

“Alla fine sono riusciti a fare un processo a Mida per salvare il raccomandato. Fate schifo. Ridicoli”. Un altro ha commentato: “Tutta Italia si è accorta che questo provvedimenti non ha senso: solo Holden andava punito”. E ancora: “Il messaggio che vogliono dare ai ragazzi è: non parlate mai male di Holden che è un superprotetto… Infatti è sicuro che da ora in poi nessuno si azzarderà a nominarlo… Che tristezza”.

“Comunque è chiaro a tutti che Mida con ‘Holden è tra i più forti’ intendeva dire ‘Holden è tra i più raccomandati, quindi intoccabile!’ A tutti tranne che a Rudy che, come al solito, rigira le cose a suo favore!!! Con questo provvedimento non hanno fatto altro che confermare quello che ha detto Mida!”. Ovviamente i fan del cantante si sono mossi a sua difesa, trovando assurde certe dichiarazioni da parte di una fetta del pubblico.

Ma non è bastato proteggere Holden: “E così Holden è buttato in caciara. Se è stato notato dalla maggioranza è perché è vero che pulisce meno. Ma chiedesse scusa invece di trovare scuse e imparasse a campare in un contesto sociale”. “Da più di 20 anni che c’è questo programma ed immancabilmente ci sono figli e figliastri…. i protetti di Maria (casualmente nella maggior parte dei casi sono figli o partenti di persone famose) la fanno sempre franca”.