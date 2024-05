“Non siete più credibili!”. Amici 23, Martina eliminata: il pubblico va all’attacco. “Tutto pilotato”

A Witty tv Martina Giovannini ha voluto rilasciare le sue prime parole dopo l’eliminazione da Amici 23. “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale. Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”.

>>“Questa non ci voleva proprio”. Carlo Conti, la brutta notizia si è appena saputa: “Altro che Sanremo”. Cosa è successo

I commenti non si erano fatti attendere: “Sei veramente brava, Amici à stata una bella parentesi adesso prende al volo l’occasione del teatro sarà una bellissima palestra per un futuro fantastico!”. Si perché ora per Martina si apre un nuovo capitolo.





Amici 23, la teoria sul motivo dell’eliminazione di Martina

L’ex coreografo di Amici Luciano Cannito le ha offerto un contratto con la possibilità di partecipare al musical ‘Fame’ che andrà in giro per l’Italia dalla prossima stagione, spiegando a Martina che da tempo la osservava. Intanto sui social il pubblico non ha preso bene l’eliminazione della cantante. “Per lo schifo che ho visto ieri sera e per come trattate chi ha talento e lo ha palesemente dimostrato”.

E ancora si legge: “Martina, non mi stupirebbe se domenica prossima uscisse Marisol. Visto che il raccomandato Holden è intoccabile, poi abbiamo i tre palesemente preferiti dalla giuria: Sarah, la sandunga napoletana e quella venezuelana”.

“Mi dispiace dirlo ma quest’anno delusione totale! Avete fatto uscire Martina e Sofia tra le più brave, tanto già è tutto deciso, e pensare che mi piaceva tanto come programma, adesso invece con quei giudici che non sanno votare non mi piace più un gran che!”. Secondo una fetta del pubblico Martina sarebbe stata eliminata perché non corrisponde in pieno ai gusti del mercato. “Siamo nell’epoca dei trapperini dell’atotune, una come lei viene penalizzata”.