Dentro la scuola di Amici 23 è tempo di grandi cambiamenti. Sabato è in programma la seconda puntata del serale durante la quale ci saranno altre due eliminazioni dopo quelle di Ayle e Kumo. Le anticipazioni rivelano già chi saranno gli eliminati della puntata, mentre la tensione sale. Intanto è arrivata una notizia bellissima per il ballerino Nicholas, la vita del quale sta per cambiare in maniera radicale. L’annuncio è arrivato nelle ore scorse e lui si è commosso quasi fino alle lacrime.

La notizia non ha ancora raggiunto i social su larga scala, ma i primi commenti iniziano ad arrivare. “Te lo meriti, sono contenta che abbiano visto in te quello che noi abbiamo già notato da settimane. Nicholas, il tuo percorso inizia solo ora”. Anche se dentro la scuola di Amici è finito.





Amici 23, Nicholas viene eliminato ma ottiene una borsa di studio

Le anticipazioni rivelano che Nicholas e Giovanni, due ballerini, saranno gli eliminati della seconda puntata del serale. Il numero degli allievi ora scende a 11 ed il cerchio si stringe sempre di più. Per Nicholas, tuttavia, si apre una strada interessante. Sì perché fanno sapere le anticipazioni come il ballerino si sia portato a casa una borsa di studio da parte di una scuola di Roma.

E non finisce qui. Perché pare qualcuno lo abbia preso sotto la sua ala benevola: si tratta di Cristiano Malgioglio, pronto a portarlo con sé dall’altra parte del mondo per affidargli un ruolo all’interno del videoclip del suo nuovo pezzo. Insomma, partecipare ad Amici conviene sempre anche quando non si vince. Intanto continua a fioccare voci sul vincitore.

Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori Holden sembra avere qualche possibilità in più di portare a casa la vittoria. Amici, però, ha insegnato che fino all’ultimo niente è deciso. Non è escluso, quindi, che potranno esserci clamorosi ribaltoni.