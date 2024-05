Amici 23, la vita di Martina Giovannini cambia. L’eliminazione dalla scuola è stato l’inizio di qualcosa di più bello e grande. Martina, a caldo, aveva così commentato la decisione dei giudici di eliminarla. “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale”. Il suo commento non si era esaurito qui. Anzi, era continuato.

>> “Adesso facciamo i conti“. Amici 23, le prime parole di Martina dopo l’eliminazione: “Mi rivolgo ai prof…”

“Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”. La sua eliminazione era stata contestata da Anna Pettinelli.





Amici 23, Martina eliminata e felice: per lei un’offerta di lavoro

Anna che si era scontrata duramente con Cristiano Malgioglio che così aveva risposto alle critiche della maestra: “Io sono il giudice e decido io. Sono abbastanza mortificato del fatto che tu dici che io ho il fumo degli occhi. Ti ringrazio, ma non c’è bisogno di tutto questo. Ogni volta che parlo con te, mi vengono le arterie!”.

Per Martina, però, l’avventura nel mondo dello spettacolo è solo all’inizio. Mentre arriva la notizia della chiusura di un contratto discografico, l’ex coreografo di Amici Luciano Cannito le ha offerto un contratto con la possibilità di partecipare al musical ‘Fame’ che andrà in giro per l’Italia dalla prossima stagione, spiegando a Martina che da tempo la osservava.

Tra i tanti momenti interessanti anche un gustoso fuoriprogramma con la maestra Celentano che ha promosso il suo ultimo libro: “Chiamatemi maestra“. Nella sinossi del sito della Mondadori si legge: “In queste pagine mi racconto e apro le porte a una parte di me che non ho mai svelato a nessuno, quella lontana dai riflettori. So esattamente chi sono, so che sono brava nel mio lavoro, sono sicura di me e del mio metodo”.