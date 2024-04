La quinta puntata del serale ha lasciato scorie pesanti e ora il pubblico inizia a rumoreggiare. Sui social sono in tanti a chiedere a Maria De Filippi, mentre iniziano a circolare voci sul motivo che ha portato all’eliminazione Gaia da Amici 23. Intanto il numero di chi chiede modifiche all’attuale format, aumenta. Per tutti vale questo lungo commento affidato da un fan sulla pagina instagram ufficiale del programma: “Quest’anno non sto seguendo per niente il serale, credo che questo Format sia arrivato al capolinea per una serie di motivi che di conseguenza mi fanno preferire altro”.

“Dovrebbe essere un Talent, una scuola dove si apprende, l’uso dell’AUTOTUNE è un continuo falsare un po’ certe dinamiche. E poi non vogliatemene , ma la GIURIA che quest’anno è di una totale inesperienza (Cristiano apparte), e di bassa qualità ,gli anni passati ci hanno abituato a nomi altisonanti che garantivano un vero giudizio professionale”.





Amici 23, Gaia fuori perché penalizzata dall’esibizione di Aurora?

“Come possiamo notarlo anche dagli invitati stessi che dovrebbero intrattenere in alcuni momenti (comici e quant’altro che una volta erano di altra caratura sicuramente ricordate i nomi)… alla fine il pubblico se ne accorge e sente la “mancanza” di una solidità televisiva che lascia davvero a desiderare. Io credo che come in tutte le cose nella vita, c’è un momento per sognare e cavalcare l’onda”.

Così mentre sui social girano teorie sull’eliminazione di Gaia. Nel dettaglio c’è chi dice che l’allieva si stata in qualche modo punita dal pubblico per aver accettato la sostituzione con Aurora che, tra l’altro, alla prima occasione utile è stata mandata a casa dopo aver perso il ballottaggio con Sarah Toscano, ora tra le favorite d’obbligo.

Si legge: “Non hanno voluto far niente per salvare Gaia. Quando hanno visto che la pressione mediatica per quell’assurda sostituzione era diventata troppo, allora hanno mandato al ballottaggio Aurora e l’hanno eliminata. In questo modo hanno risolto il problema alla radice. Dite quello che volete ma secondo me la verità è questa”.