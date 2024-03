Amici 23, sabato 30 marzo è in programma la seconda puntata del serale. Ci sarà una eliminazione (ma non è escluso di arrivi a due), e le anticipazioni rivelano ci sia un indiziato numero 1. Non appena si è diffusa la voce ecco che sui social è scoppiata la polemica: “Ditemi che non è vero, non può uscire lui”. E ancora: “Se esce giuro smetto di seguire il programma”. Durante la prima puntata erano stati eliminati Ayle e Kumo. Entrambi avevano preso l’esclusione dalla scuola con grande sportività.

>>“Così vogliono farla guarire”. Kate Middleton, la decisione dei medici dopo la terribile diagnosi

Kumo, nello specifico, aveva detto: “Siamo arrivati al traguardo. Un viaggio indimenticabile che mi ha cambiato, mi ha fatto cadere, rialzare, piangere, sorridere. Oggi parlo con più consapevolezza. Con più forza nel credere in ciò che ho dentro. Sono più sicuro. Grazie vita perché mi hai regalato un sogno, anzi l’inizio di un sogno. Perché questi sei mesi sono passati in un attimo”.





Amici 23, Nicholas ultimo in classifica: rischia l’eliminazione

E ancora: “Quando fai ciò che ami il tempo vola. Ora tocca volare fuori e riuscire a raggiungere gli altri sogni che sono nel cassetto. Questo non è un posto o un canale. È una famiglia grandissima. Una famiglia allargata”. A fare compagnia a Kumo e Ayle potrebbe presto finire il ballerino Nicholas, considerato alla vigilia uno dei favoritissimi per la vittoria finale insieme a Holden. Nella gara di ieri, davanti al pubblico del programma, si è classificato ultimo.

La graduatoria vede al primo posto Dustin, quindi Mida, Petit, Giovanni, Sarah, Sofia e, appunto Nicholas. Non è detto che il ballerino sarà eliminato, ma le sue speranze di andare avanti non sembrano tantissime. Nicholas che comunque ha instaurato un feeling speciale con il pubblico: ha abbracciato uno spettatore confessando poi di aver vissuto delle difficoltà durante il suo percorso ad Amici.

“Per me merita di vincere solo per il veleno che sputate addosso a questo ragazzo. Mai vista tanta cattiveria verso un concorrente di Amici. Si possono avere le proprie preferenze giustamente ma no sputare veleno su chi non piace”, scrive una fan sulla pagina Instagram.